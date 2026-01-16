葉念琛 - 荷里活自由人 | 影迷情琛

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

葉念琛
5小時前
　　在荷里活，伊雲鶴基一直有份超然物外地的存在感。跟圈中人和事，總是保持一段這麼近那麼遠的距離，童星出身，所以成名要趁早。鶴基19歲已憑《暴雨驕陽》一片嶄露頭角，被視為前途無限的明日之星！

　　雖然鶴基起步比同期的尊尼特普和里安納度狄卡比奧更順利，但彼此發展路向卻大相逕庭。對比起接拍片酬高助人氣的商業大片，鶴基更熱衷參與言之有物的獨立製作，90年代他擔綱了兩部舉足輕重的文藝電影《不朽真情》和《情留半天》，其中《情》片後來更拍了2集延續篇，直至今天，已成為幾代文青奉為經典的浪漫三部曲！

　　所以，鶴基一直被視為圈內接戲準則最令人難以捉摸的男演員，他並不多產，但偶有教人驚喜的代表作，像跟丹素華盛頓合演的《邊緣特訓》便叫好叫座，鶴基亦憑該電影首度獲提名奧斯卡最佳男配角。另外，大家以為鶴基對主流商業電影嗤之以鼻，但他偏偏常接拍一些低成本的驚慄片如《國定殺戮日》和《接駁靈聲》，兩部電影當年皆爆冷大賣，更發展成長拍長有的賣座系列，足見鶴基眼光獨到！

　　從影接近40年，鶴基多次提名金像獎，今年鶴基在《藍月終曲》扮演上世紀30年代著名詞人Lorenz Hart，鶴基在片中演技絲絲入扣，被譽為是今年金像影帝的熱門人選。當然，我行我素的鶴基對名利獎項從來視作浮雲，演戲不過是他眾多興趣之一，不用拍戲的日子，他會寫小說，也會嘗試執導紀錄片（他曾拍過一部以保羅紐曼生平為題材的紀錄片，非常好看），人如其名，鶴基在荷里活就如閒雲野鶴，不受束縛，自由自在！

著名電影編劇及導演
葉念琛

