李珊珊 - 老靈魂孩子心 | 珊珊來辭

珊珊來辭
珊珊來辭
李珊珊
1小時前
娛樂 專欄
　　飽受一回艱鉅煎熬的過程，便能得出豐厚甘甜的果實；以上就是本人近期的經歷。

　　由敲門致電杜生的秘書，提出邀請當節目嘉賓。然後等待回覆的分秒，直至收到應允的振奮。隨之不停做功課，越做越迷惘，找不到方向。兼且途中備受質疑，能力是否勝任。跟着主動找同伴賜教，得到啟發內容結構。最後拍攝日子越近，心臟承受壓力倍增，直至開機前的一刻，緊張指數達到爆錶……

　　幸運地身體有一隱性基因，聽到3、2、1；Action。人便清醒過來，進入狀態忘卻所有，只管做好當下角色。即使未能回升至日常100%戰鬥力，腦袋也會瘋狂運轉，將想問的問題悉數提出。縱使殘餘的緊張，導致不少的遺漏，只是自知全力以赴。歡送嘉賓便躺沙發昏睡，餘下的半點體能也耗盡。

　　睡醒又投入另一場拍攝，直到凌晨回家的路上，又進入第二場思緒交戰。「問題到位嗎？」、「有沒有禮待嘉賓？」、「訪問達到預期？」、「能否讓嘉賓暢所欲言？」、「杜生是否滿意受訪過程？」、「收看觀眾有共鳴嗎？」、「有沒有抓緊這次黃金機會？」真是黎明的舊歌，《我的感覺》中的歌詞：「心裏忐忑不安，情緒易動盪上落。」

　　另外有一點值得提及，回想過去所接觸的大師，也有一個共通點。體內不止擁有年月累積的閱歷、修為、專業，並兼備一顆赤子之心。這顆心，不被人性暗黑而動搖，不給現實殘酷而褪色。憑着那份純粹，帶領到達人生高峰。

　　說回跟杜生的對談，竟然將不樂觀的未來迷思，被他一一打破！能夠跟前輩交流是幸福的，還要是活得精彩的代表人物，願意慷慨分享；這是醫治人心的亂世良藥。

李珊珊

李珊珊 - 回顧與展望 | 珊珊來辭
　　對於除夕和元旦之間，不需要有任何動作，回顧一年或展望將來。有人會問：「為甚麼呀？」當然這個動作，絕非偶然誕生。這是由成長歷練，得出來的選擇。 　　此條心路歷程，從踏入社會說起。那時候仍是懵懂少年，遊走花花世界與人性暗黑之間。全憑直覺開創每一步，開心就儘管開心，傷痛就儘管傷痛。加上瘋狂的工作量，根本無意識甚麼叫「未來」？交稅時才會知道，過去一年接到多少工作，賺取多少酬勞。 　　跟着身
2026-01-02 02:00 HKT
珊珊來辭