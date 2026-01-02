李珊珊 - 回顧與展望 | 珊珊來辭

對於除夕和元旦之間，不需要有任何動作，回顧一年或展望將來。有人會問：「為甚麼呀？」當然這個動作，絕非偶然誕生。這是由成長歷練，得出來的選擇。



此條心路歷程，從踏入社會說起。那時候仍是懵懂少年，遊走花花世界與人性暗黑之間。全憑直覺開創每一步，開心就儘管開心，傷痛就儘管傷痛。加上瘋狂的工作量，根本無意識甚麼叫「未來」？交稅時才會知道，過去一年接到多少工作，賺取多少酬勞。



跟着身邊的前輩，留意到像亡命之徒，沒有明天的活着，便會趁工作的休息時間，有意無意之間透露，在這個行業裏，置業的重要性。當人擁有第一所房子，不管它有多大，或有多貴重？而是培養一份責任、上進心，好讓為自己努力打拼。當時覺得言之有理，開啟何謂「未來」的意識。



與此同時，當埋首學習計劃未來，上天安排好另一課堂；它的名字叫「無常」。足足用了十多年的時間面對，由開始的挫敗感，跟着是抗衡、演變為打交道，最終融入為生活。從大徹大悟中，已做的不用回頭，去做的不可預算，所以不需要像盤點大清貨，列出過去一年幹過甚麼？亦不必要規範自己，明年要達到甚麼？



可是本人公司的節目，不少提及回顧與展望，會否在自摑嘴巴？第一，公司是面向大眾，給觀眾所需是必須的。第二，尊重每一個人的生活方式，我不做並不代表別人亦不做啊！最重要自身感到舒爽，做起事來手到拿來；條條大路通羅馬。



人生匆匆四十八載，已讀懂個人的「使用說明書」。深知計劃趕不上變化，就着力於當下，走好眼前的一步，後續交給天就好。



李珊珊