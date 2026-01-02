Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李珊珊 - 回顧與展望 | 珊珊來辭

珊珊來辭
珊珊來辭
李珊珊
1小時前
閱讀更多
娛樂 專欄
內容

　　對於除夕和元旦之間，不需要有任何動作，回顧一年或展望將來。有人會問：「為甚麼呀？」當然這個動作，絕非偶然誕生。這是由成長歷練，得出來的選擇。

　　此條心路歷程，從踏入社會說起。那時候仍是懵懂少年，遊走花花世界與人性暗黑之間。全憑直覺開創每一步，開心就儘管開心，傷痛就儘管傷痛。加上瘋狂的工作量，根本無意識甚麼叫「未來」？交稅時才會知道，過去一年接到多少工作，賺取多少酬勞。

　　跟着身邊的前輩，留意到像亡命之徒，沒有明天的活着，便會趁工作的休息時間，有意無意之間透露，在這個行業裏，置業的重要性。當人擁有第一所房子，不管它有多大，或有多貴重？而是培養一份責任、上進心，好讓為自己努力打拼。當時覺得言之有理，開啟何謂「未來」的意識。

　　與此同時，當埋首學習計劃未來，上天安排好另一課堂；它的名字叫「無常」。足足用了十多年的時間面對，由開始的挫敗感，跟着是抗衡、演變為打交道，最終融入為生活。從大徹大悟中，已做的不用回頭，去做的不可預算，所以不需要像盤點大清貨，列出過去一年幹過甚麼？亦不必要規範自己，明年要達到甚麼？

　　可是本人公司的節目，不少提及回顧與展望，會否在自摑嘴巴？第一，公司是面向大眾，給觀眾所需是必須的。第二，尊重每一個人的生活方式，我不做並不代表別人亦不做啊！最重要自身感到舒爽，做起事來手到拿來；條條大路通羅馬。

　　人生匆匆四十八載，已讀懂個人的「使用說明書」。深知計劃趕不上變化，就着力於當下，走好眼前的一步，後續交給天就好。

李珊珊

最Hit
觀濱女童欺凌｜13歲女被捕 涉襲擊致造成身體傷害 遇襲15歲少女送院
01:14
觀濱女童欺凌｜13歲施襲女被捕 疑不滿對方網上造謠 15歲受害少女送院
突發
4小時前
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
影視圈
6小時前
叱咤2025丨MIRROR、姜濤缺席照得「最愛獎項」 鄧麗欣獲我最喜愛的女歌手
01:34
叱咤2025丨MIRROR、姜濤缺席照得「最愛獎項」 鄧麗欣獲我最喜愛的女歌手
影視圈
3小時前
麥玲玲馬年運程2026│12生肖整體運勢預測 4生肖犯太歲要注意 屬雞吉星高照 財運/桃花運表現亮眼
麥玲玲馬年運程2026│12生肖整體運勢預測 4生肖犯太歲要注意 屬雞吉星高照 財運/桃花運表現亮眼
生活百科
13小時前
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
影視圈
11小時前
叱咤2025｜陳康堤奪樂壇生力軍女歌手金獎  台上鬼馬提「Eason」 歌神之女露纖腰有台型
叱咤2025｜陳康堤奪樂壇生力軍女歌手金獎  台上鬼馬提「Eason」 歌神之女露纖腰有台型
影視圈
5小時前
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
突發
8小時前
瑞士阿爾卑斯山度假區酒吧離奇爆炸 當地警方：約40死百人傷
00:39
瑞士阿爾卑斯山酒吧爆炸致40死約百傷 目擊者：醫院「被燒傷者淹沒」
即時國際
5小時前
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
飲食
15小時前
更多文章
李珊珊 - 總觀效應 | 珊珊來辭
　　&nbsp; &nbsp; &nbsp;一直喜歡大自然，過去每次出外，首選是去有山有水的地方。因為身在其中，壓力頓時消失。若再配合日落日出，如此壯麗景色，人啟發更大，生活的柴米油鹽醬醋茶、人與人之間的恩怨情仇，變得渺小；萬事連微塵都不如。常言道：「讀萬卷書不如行萬里路」，開闊眼界自不然胸襟廣闊。 　　由於喜歡獵奇的關係，久不久便翻閱資料，即上世紀首次登月，及陸續踏足月球的故事。人所共知被
2025-12-19 02:00 HKT
珊珊來辭