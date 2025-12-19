李珊珊 - 總觀效應 | 珊珊來辭

一直喜歡大自然，過去每次出外，首選是去有山有水的地方。因為身在其中，壓力頓時消失。若再配合日落日出，如此壯麗景色，人啟發更大，生活的柴米油鹽醬醋茶、人與人之間的恩怨情仇，變得渺小；萬事連微塵都不如。常言道：「讀萬卷書不如行萬里路」，開闊眼界自不然胸襟廣闊。



由於喜歡獵奇的關係，久不久便翻閱資料，即上世紀首次登月，及陸續踏足月球的故事。人所共知被選錄為太空人，體能比一般人優秀，心智方面都是穩健高質。那為何出現一個現象，重回地球的太空人，精神崩潰的機率極高。明明萬中選一的最強人類，目睹如此宏大宇宙，不是受啟發，反之被擊潰？



不少太空人事後分享，從走出太空艙的視角，觀賞這個藍色的地球；眼前所見是一粒細小的藍色玻璃珠。而這粒小珠浮游在宇宙的黑暗之中，那種黑色使人震懾，並感到可吞嚥萬物，顯得地球細小而脆弱。一直認知的國際線、邊界、民族、宗教、榮譽，在藍色的珠子中，為此拋頭顱灑熱血，所謂何事？衍生的仇恨、恐慌、爭奪、怨懟有必要嗎？



研究發現人類在太空中，人格將會重置。原因是大腦區域有漏洞的，前額葉皮質永久改變，並否定過去存在的意義。回到地球後，入睡經常驚醒說：「人類在錯誤方向狂奔！」最後行為反常摧毀生活。



個人意願上，這是從太空回來的效應，挺想安排好戰人士、極端組織、各國領導人，通通射上太空。特別是近日悉尼槍擊案，宗教與種族的仇恨，令人心情複雜。大家都在那個藍色小點裏，困住、生存、無法逃出；稱之為命運共同體。



可是自相殘殺無日無之……



李珊珊