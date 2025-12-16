葉念琛 - 演和不演 | 影迷情琛

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

葉念琛
2小時前
  曾經聽到一個資深演員說過，很抗拒有導演拿着劇本來到其面前，大力推銷故事是為他「度身訂做」！在那演員看來，會覺得對方是看低了他沒有創造角色的能力！

　　當然亦有一些演員，個人魅力太深入民心，就算是演甚麼角色，觀眾又只會覺得他只是現身說法！這類明星級演員在荷里活比比皆是，例如湯告魯斯，又如下文提及的佐治古尼。

　　剛在串流媒體上看了佐治古尼的新作《Jay Kelly》，此片可謂真的是為古尼「量身打造」之作，事關電影裏，古尼跟真實一樣，都是扮演一位銀幕上風度翩翩，銀幕下萬人景仰的大明星。不過電影裏的主人翁，雖然事業要風得風，但私生活卻千瘡百孔，不論在家庭、朋友和合作伙伴之間，皆充滿了難以解決的紛爭和誤解！明星生活原來只是對人歡笑背人唏噓。

　　這個角色，這種故事，或許只有請來古尼這種級數的巨星，演來才有教人投入的共鳴！越看下去，你不禁去猜想古尼究竟放了多少真實的自己在角色上，那份夫子自道的演出質感，已經不像在演戲，而變成是一份活生生血淋淋的真實紀錄了！

　　所以古尼剛憑電影獲提名本屆金球獎最佳男主角，絕對是實至名歸，因為他真的是以自己人生來書寫角色的深度。不過，若真的要以演技論英雄，同片另一男角阿當桑迪拿也一樣交出耀眼表現！向來擅演喜劇的桑迪拿今次一改戲路，認真嚴肅地飾演一個事業心重，但自尊低落的經理人角色。拋開從前的搞笑技倆，原來桑迪拿一樣可以渾身是戲！電影裏兩個男主角，在演與不演的選擇上，火花碰撞，各自各精彩！

著名電影編劇及導演
葉念琛

