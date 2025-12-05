葉念琛 - 又一部好劇 | 影迷情琛

最近看完一套新劇集《都是她的錯》。



此部作品精彩之處，是劇情懸念處處，轉折峰迴路轉，未到結局一刻也不能放鬆下來。



故事由一宗兒童失蹤案開始，可是編導卻志不在只將劇集拍成一部緊張刺激的綁架犯罪片，反而透過事件，引發出幾個家庭和親友之間錯綜複雜的恩怨情仇。當你以為跟案件最沒有關係的人，偏偏背後卻有不可告人的秘密；當你以為跟案件最有嫌疑的那一個人，意料之外竟然埋藏了難以言傳的苦衷！劇集說穿了一個發人深省的道理：原來生活富足不代表心理健全，平凡人之間的自相殘殺更令人觸目驚心。



對我而言，劇集的另外一個看點，是女主角Sarah Snook的精湛演出！澳洲出生的Snook，是近年荷里活聲名鵲起的女演員，她一鳴驚人的代表作，是幾年前被譽為商戰神劇的《傳媒家族繼承人》，劇中她飾演長期在男性主導的家族被看扁的富家女，千方百計也要爭權奪利。Snook憑着亮麗演技，勇奪了金球獎和艾美獎的最佳女主角殊榮。



今次在《都》劇中，Snook一改戲路，扮演一個深受兒子失蹤後牽腸掛肚的好母親，但劇情去到後段，經歷巨變後的她，因為一個轉念的決定而令案件出現出人意表的發展！全靠Snook實在演得絲絲入扣，一切變化都顯得毫不突兀，甚至會令觀眾同情，甚至認同角色做出了一個大快人心的抉擇！



Snook幾年之間在視壇發光發熱，筆者更已成為她的粉絲，所以更期待她未來會在影壇有教人深刻的代表作面世。同樣來自澳洲，Snook絕對有機會和實力成為下一個姬蒂白蘭芝！



著名電影編劇及導演

葉念琛