李珊珊 - 按讚與留言 | 珊珊來辭

今天在Facebook發文，發現沒有顯示按讚數量，而是特意按進去，才看到涉及的人數、用戶，便想起日前公布2026年2月10日，將停用「按讚」及「留言」外掛工具。看來為用家開啟適應期，免受一刀切帶來痛感。



這麼標誌性的藍色手指公，將離開其公司及我們的生活，又見證一個時代的結束。引用報道所說：「全球隱私法規升級、瀏覽器限制第三方追蹤、網頁標準改變，舊式插件的使用率逐年下滑……」這個決策，聽落是無可厚非。加上不少人常說，FB是給老人家使用；為了未來持續發展，變革去重新定位是必須的。



稍有留意，網民確實對按讚的動作，比從前吝嗇。受到影響的單位，就是透過社交平台發展的自媒體，以這個「藍色的讚」為數據。由此為它而追逐，不止激起推動力，甚至衍生極端手段無所不作。



我是難以想像FB沒有讚的日子，並更難想像沒有「留言」如何運作。這個社交平台怎樣走下去？這次朱克伯格的大刀闊斧，真的想平台重新定位？還是準備放大招，將有新外掛工具推出？還是發人深省，為網民着想去戒除一點，以平台尋找扭曲的認同感、網上癮？



除了自媒體借助FB平台發展，相信另一直接受影響的界別，就是直播賣貨的公司。沒有留言就難以互動，賣貨人士未能預計銷售反應，來即興加單或即時優惠。不過不必擔心商家，香港人的靈活變通，總能找到出路破解任何障礙。



同時Meta宣布12月4日開始，在澳洲實施16歲以下人士，不得使用FB及IG，及註銷現有的數以十萬計帳戶，去配合當地政府推出的新法律。那讓子彈飛一會，看看FB的葫蘆，賣出甚麼的藥！



李珊珊