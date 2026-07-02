最叻搶功的人，往往爬得最慢

你是否都見過這種人：項目一成功，他第一時間衝出來邀功；報告一交，他總有辦法把自己的名字排在最前。他深信功勞是一塊餅，搶得越多，自己得到的越多。但奇怪的是，這種人爬到某個位置就會卡住，再也上不去。今天半宅職薯就和大家討論一個反直覺的真相：把功勞讓出去的人，最後反而擁有全部。





功勞不是餅，是水

很多人對功勞有一個根本的誤解：以為它像一塊餅，你切走一份，我就少一份，所以非爭不可。

但功勞其實不是餅，是水。

餅的邏輯是「瓜分」，搶得越快越多越好；水的邏輯是「流動」，它會從一個人身上，流向另一個人。你把功勞讓給下屬，那份功勞不會消失，它會在下屬心裏，化成「這個上司肯成就我」的感激，再流回你身上。你越肯讓，水流得越廣，最後匯聚的地方，反而是你。

爭功的人，盯著的是眼前那一份；讓功的人，經營的是整條水道。前者贏一次，後者贏一世。

「功勞」這回事，其實由旁觀者決定

當一個人不斷強調「這件事是由我做的」，旁觀者反而會本能地起戒心，懷疑他是不是誇大、是不是搶功、是不是要分薄別人。

反過來，當一個人明明付出了努力，卻把功勞贈給團隊、送給下屬，旁觀者心裏會自動補上一句：「其實大家都知是他完成的」這時，那份功勞不但沒有減少，反而因為「他這麼謙讓」而被加了一層光環。

這就是讓功最弔詭的地方：你越主動爭，別人越會打折扣，你越大方讓，別人越會替你加分。功勞的最終歸屬，從來不是由你自己宣告，而是由所有旁觀者，在心裏默默判給你的。

讓功，是一場最划算的「投資」

如果你覺得讓功只是「做人厚道」，那就太小看它了。它其實是職場上回報率最高的一種投資。

管理學上有一個著名的概念，叫「領導者與成員交換理論」（Leader-Member Exchange Theory）。它指出：上司和每個下屬之間，都會形成一種獨特的交換關係，而關係質素越高的下屬，越願意付出額外努力、越忠誠、越肯為上司「兩脅插刀」。

那麼，什麼最能拉高這種關係質素？正是上司願不願意「給」。給機會、給信任、給空間，而其中最直接、最有感的一種「給」，就是給功勞。當你把一個項目的光環，公開地戴在下屬頭上，你付出的成本極低（反正大家都知道是你帶的），但在那個下屬心裏，你已經換來了難以估量的忠誠和感激。

爭功的上司，每搶一次，就在團隊裏多樹一個敵人；讓功的上司，每讓一次，就在團隊裏多收一個願意替他賣命的人。一加一減，幾年下來，兩種人手上的「人」，已是天淵之別。而說到底，一個領導者最終的實力，從來不是他個人有多能幹，而是有多少人願意死心塌地跟著他。

但要小心：別把「讓功」變成「無能」

說到這裏，我必須提醒大家思考事情的極限。

讓功威力巨大，但它有一條極限：你自己必須先有「功」可讓。如果你根本沒有實力、沒有貢獻，只是一味把事情推給下屬，然後扮大方，那不叫讓功，那叫卸責。下屬不是傻的，他們分得清「上司肯成就我」和「上司其實什麼都不懂，只靠我頂上」之間的分別。前者換來忠誠，後者換來鄙視。

真正的讓功，是一種「我明明拿得起，但我選擇放手」的姿態。你要先讓人清楚知道，這件事你絕對有能力主導、有資格領功，然後你才把光環讓出去——這時的「讓」才有重量。否則，你讓出去的不是功勞，只是暴露了自己的虛偽。

所以讓功的前提，從來不是叫你藏拙，而是先成為一個「有功可讓」的人。

結語

回頭看看你自己。如果你在職場上一直很努力爭取曝光、爭取被看見，卻發現越爭，路反而越窄、人緣越差、機會越少，那或許值得靜下來，問自己一條問題：

「我這些年搶回來的功勞，到底替我帶來了什麼？是更高的位置，還是更多防我的人？」

爭功，滿足的是眼前的虛榮；讓功，經營的是長遠的人心。一個只顧把功勞抓在自己手裏的人，最後手裏往往只剩功勞，再沒有願意跟他的人。

把功勞讓出去的人，最後反而擁有全部。

因為他讓出去的是一份功，收回來的，是一整隊人。

半宅職薯 －

半宅職薯研究現代華人職場中，制度表面秩序與真實人性運作之間的落差，並把這些觀察應用於組織診斷與商業決策諮詢