你贏得越多，越容易被人玩死

作為管理層的你，是否都遇過這種對手：你想和他爭，他卻不接招；你想壓低他，卻發現無從入手。他不和你比誰大聲，不和你爭那一句對錯，但奇怪地，最後局面總是向著他那邊傾斜。今天半宅職薯就和大家討論一種最高層次的職場姿態：一個不需要贏的人，是無法被打敗的——因為你找不到他的「輸贏線」。











什麼是「輸贏線」？

先說一個概念。每個人心裏，其實都有一條看不見的「輸贏線」：踩中了，他就會緊張、會反擊、會不惜代價要爭回一口氣。

對有些人來說，那條線是面子：你當眾駁他一句，他就要和你死過。對有些人來說，是功勞：你搶了他的 credit，他就記你一世。對有些人來說，是話事權：你越過他做了決定，他就和你勢不兩立。

只要你找到對方的輸贏線，你就掌握了操控他的把手。激將法、面子工程、爭風呷醋——所有辦公室政治的招數，本質上都是在按對方那條線。

但問題來了：如果有一個人，根本沒有那條線呢？

沒有輸贏線的人，無從操控

你想用面子激他，他不在乎面子；你想用功勞牽制他，他樂於把功勞讓給別人；你想用話事權壓他，他根本不爭那個位。

於是你會發現一件很挫敗的事：你所有的招數實質上都在打空氣。你越想和他分勝負，越顯得自己患得患失；而他從頭到尾都氣定神閒，因為這場仗，他根本沒有打算贏，自然也就無所謂輸。

這不是懦弱，恰恰相反，這是一種極高的內在強大。一個不需要靠贏別人來證明自己的人，你拿什麼去威脅他？你找不到他的輸贏線，自然也就找不到打敗他的方法。

博弈論的啟示：跳出零和遊戲

這裏借用一個經典的理論。博弈論（Game Theory）裏有一個基本區分：「零和遊戲」與「非零和遊戲」。

零和遊戲，是指一方所得必然等於另一方所失，餅就這麼大，你多一分我就少一分，所以雙方必須死爭。大部分執著於「輸贏」的人，腦袋裏裝的都是零和思維：開會要爭贏、功勞要爭多、位置要爭高。

但真正高明的人，玩的是非零和遊戲。他不把每一次互動都看成「你死我活」，而是看成「能不能把餅做大」。當你還在計較這一場誰贏誰輸，他已經在想：怎樣讓在座每一個人，包括你，都覺得有所得着。

吊詭的是，正因為他不執著於贏走眼前那一分，最後往往得到最多。因為所有人都願意和一個「不會搶我東西」的人合作，卻會本能地提防一個「次次都要贏」的人。

這種人，往往才是真正的領導者

管理學上還有一個相關的理論，可以解釋這種人為何特別有影響力。

學者 Robert Greenleaf 提出著名的「僕人式領導」（Servant Leadership）：真正有力量的領導者，不是高高在上、事事要壓倒下屬的人，而是把自己放在「服務團隊」的位置——先成就別人，再成就自己。

表面看，這種領導者好像處處「讓」、處處「輸」：讓下屬出風頭、讓同事拿功勞、讓對手贏一城。但正因為他不需要在每一場小局裏證明自己，他反而積累了最深的信任與追隨。你無法用「輸贏」去威脅一個志不在輸贏的人；你更無法打敗一個，全公司的人都心甘情願站在他那邊的人。

我認識一位這樣的老闆。開會時下屬和他爭得面紅耳赤，但他卻不慍不火，最後笑笑說一句：「你講得有道理，就照你的想法去做。」起初我以為他軟弱。後來才發現，全公司最肯為他賣命的，正是這班「贏過佢」的下屬。他從不爭一場會議的勝負，卻贏盡了所有人的心。

結語

如果你在職場上，總是覺得很累、很容易被人激到、很在意別人有沒有越過你，那或許值得靜下來，問自己一條問題：

「我心裏那條『輸贏線』，是不是太低、太多了？」

一個人的輸贏線越多、越敏感，他就越容易被人拿捏、被人操控、被人激到失方寸。而當你能把那條線，一條一條地拆走，你就會慢慢變成一個別人無從下手的人。

這不是叫你事事退讓，更不是叫你沒有原則。而是把力氣，從「我一定要贏」這件小事上收回來，放到「我到底想成就什麼」這件大事上。

一個不需要贏的人，是無法被打敗的——因為你找不到他的輸贏線。

到了那一日，你會發現，你早就不在那張需要分勝負的棋盤上了。

半宅職薯 －

半宅職薯研究現代華人職場中，制度表面秩序與真實人性運作之間的落差，並把這些觀察應用於組織診斷與商業決策諮詢