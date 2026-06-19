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你贏盡每場會議　但為何團隊卻越來越弱？

半宅職薯
半宅職薯
商業及管理專家（香港學術及職業資歷評審局委任）
2小時前
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教育 專欄
內容

作為管理層的你，是否都享受過這種感覺：每一次開會，每一場辯論，每一個決定，你都贏。下屬提出的方案，你總能一眼看穿漏洞；同事和你爭論，最後都要點頭收聲，而你認為這就是能力的證明。今天半宅職薯就和大家討論一個殘酷的真相：有些管理者，爭贏了每一場，卻輸掉了整盤棋。



贏了道理，輸了人

先說一件事。你有沒有試過，明明在會議上「贏」了一個同事，把他的構思批評得體無完膚，事後卻發現他從此不再提任何新意見？

你贏了那一場辯論，這是即時的回饋，很暢快吧！但你看不見的，是你同時輸掉了他往後的所有構思和主動性。

很多管理者都跌進這個陷阱：他們把每一次互動都當成一場「要分勝負」的比賽。下屬講錯，要即時指正；意見不同，要當場說服；自己有道理，就一定要對方認低威。他們以為這叫「據理力爭」，其實是在用一場又一場的小勝利，慢慢累積一場大敗。

每一場小勝，都在抽走團隊的「氧氣」

試想像你是下屬。你的上司每次都贏，每次都比你聰明，每次都有更好的答案。

起初你會佩服。但久而久之，你會得出一個很合理的結論：「反正講什麼都會被反駁，反正最後都是他話事，我又何必出聲？何必自討沒趣？」

於是你開始閉嘴。這不是因為你沒有想法，而是因為出聲的成本太高，回報太低，甚至是負數。在一個團隊裏，當聰明人都學會了沉默，剩下的就只有坐著不動等指示的人。

管理者贏到的，是會議室裏短暫的安靜和服從；輸掉的，是整個團隊的判斷力、創造力，和肯講真話的勇氣。這些東西，才是一盤生意真正的氧氣。

為什麼聰明人特別容易輸掉整盤棋？

這個很弔詭：越聰明、越有經驗的管理者，越容易掉進這個陷阱。

因為他們真的「贏得起」。他們反應快，邏輯強，閱歷深，所以在任何一場單對單的爭論裏，他們幾乎必勝。但正正是這種「次次都贏」的能力，麻痺了他們的判斷：他們把對方的沉默，誤讀成被自己說服；把表面的服從，誤讀成真心認同。

我見過一位很舊派的老闆。他開會時有一個習慣：下屬話未講完，他已經出口打斷，然後一條條反問「那麼這樣你想過沒有？」、「那麼問題出現你又怎麼辦？」。每一條問題都問得準，下屬每一次都答不上。半年之後，這位老闆很苦惱地問我：「何解我的下屬都沒有主見，事事都要等我開口？」

答案其實就藏在他每一次的「出口打斷」裏。他贏盡了每一場提問，卻把下屬「敢開口」的習慣，一次又一次地問死了。他贏了道理，輸了整盤棋。

真正的高手，懂得「輸」幾場

管理高手，都懂得刻意地「輸」幾場。

下屬的方案有瑕疵但無傷大雅？讓他試，讓他自己撞板一次，學一次。意見和你不同但方向沒錯？放手讓他用自己的方法做，哪怕它不是最好的方法。在一些不致命的事情上，主動把「贏」讓出去。

這不是放軟，更不是是非不分。而是管理者看通了一件事：你要贏的，從來不是眼前這一步，而是整盤棋。為了一整盤棋的勝利，你必須在無數場小步裏，懂得收手。

所謂收手，就是分清楚哪些是「原則問題」，哪些只是「面子問題」。原則問題寸步不讓；面子問題，一寸都不必爭。可惜太多管理者，把九成的力氣，都花在了爭面子之上。

結語

如果你發現自己身邊的同事越來越沉默，會議越來越寧靜，所有決定最後都要由你一個人拍板，先別怪下屬「不夠積極」、「無腦」。靜下來問自己一條問題：

「我是不是贏得太多了？」

管理從來不是一場要場場分勝負的擂台。一個只顧贏盡每一場的人，最後往往是輸得最徹底的那個。因為他用無數場小勝，換走了團隊願意為他思考、為他冒險、為他講真話的那份心。

爭贏了每一場，卻輸掉了整盤。

真正的贏家，懂得在對的時候，輸給對的人。

半宅職薯 －

半宅職薯研究現代華人職場中，制度表面秩序與真實人性運作之間的落差，並把這些觀察應用於組織診斷與商業決策諮詢

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