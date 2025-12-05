Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔火災｜帶女兒獻花致哀

豹紋魚
分享每個美麗角落🥰心靈滿足🌈生活快樂❣️
2小時前
教育 專欄
「教師發展日」給六歲的女兒帶來了一天假期，我們便一起到大埔的火災現場憑弔，獻花致哀。

吃過午飯後，我們從大西北駕車前往大東北，非繁忙時段的交通很暢順。駛經吐露港公路時，宏福苑由遠至近地進入眼簾，那歷盡嚴重火災後的模樣實在震懾人心！

我們把車子停泊在新達廣場，步出正門的電梯時，已經看到不少捧着花束的素服市民，有的在港鐵站前等人，有的正往廣福邨方向走。我們也跟着人潮走，沿途氣氛肅穆，一向跳脫的女兒也突然變得異常安靜，乖乖地跟着我們前進。

當走近廣福休憩處時，有拉線維持秩序的警察，有免費派發菊花的義工。我們早已準備好兩束白花，還記得在花店選購時，店主姨姨猜到我們的用意，就主動減價和慰問一番，感覺相當温暖。

來獻花悼念遇難者的市民源源不絕，那兒瀰漫着濃濃的愁緒。大家向着災場默哀、祈禱，縱使互不相識，卻心存默契：但願逝者安息、傷者痊癒、家屬保重，同時感謝救援人員及各方捐獻者。希望災民能盡快重建家園，並好好修補每顆受挫的心靈，還有肆禍者必定要繩之於法啊！

在貼滿紙條的涼亭前，義工姐姐給我們遞上紙和筆，以作抒發心情，還温柔地跟我們的女兒說：「感謝你來參與！」再送她一包Chiikawa紙巾。這場悲劇的確成為了寶貴的教材：生命教育、愛心教育、責任教育、守法教育。

駕車回程時，我們再次遠眺宏福苑，女兒說：「好慘呀！佢哋冇咗屋企，冇哂啲玩具，冇哂啲零食… …」寄望我們的下一代能保持同理心，建立善良的社群，生活平安。

