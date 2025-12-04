Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

領養家庭之奇妙旅程（十九）

豹紋魚
豹紋魚
7小時前
《温習遊戲效果好》

前文提及女兒在早上上學時，會在校門口「扭計」，情況到了開學後三個月仍然偶有出現，我們會繼續嘗試不同的方法去解決，並體諒她在這方面需要較長的適應時間：跟同伴的玩樂時間減少、坐定定的單向式學習模式增多，還有睡眠質量有待改善等等。

除了情緒問題外，我們也會擔心女兒的學術表現，因為她比同齡學童的底子較弱。但意想不到，在這短短的三個月，我們看到女兒的學習動機進步了不少，有時更會取得滿意的成績，例如默書多次取得一百分。雖然表現未算十分穩定，但起碼可以肯定了她的學習能力，只是有時被情緒主導了學習態度吧！

首先，我們為她所選的是主張功課不多的學校，免傷和氣😂😭 而且課程設計偏向循序漸進，避免嚇怕孩子。畢竟求學的道路漫長，急不來，慢走更可欣賞沿途的美好風景。女兒放學回家後，我們要教導一個活躍份子做功課，獎勵、懲罰、說道理其實都不太有效，她始終難以忍耐沈悶，因此多些「放break」是基本必須的！

此外，做功課及溫習時加入遊戲元素才能跟她「連繫」，爸媽頓時化身成同齡玩伴，一起鬥快寫字；輪流扮演師生，在白板上互相出題計算；配合默書範圍，製作簡單的中、英文字卡，玩認字、拼字或串字遊戲；根據學習內容，從網上找尋相關主題的短片，一同觀看及討論一下，以鞏固所學… …

如果能成功發掘適合孩子的學習方式，並努力實踐，陪伴做功課及溫習也會變成美好的親子時光❣️

