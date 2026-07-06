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教達人 - 多元升學路徑 開啟專業未來 | 教學「無間」

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2小時前
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教育 專欄
內容

　　近年人工智能（AI）及創新科技迅速發展，新興職位不斷湧現，企業對技術及專業人才的需求持續增加。在瞬息萬變的時代，年輕人要提升競爭力，關鍵已不再局限於一次公開考試的成績，而是能否及早規劃方向，透過不同學習途徑建立專業能力。

　　現時本港升學出路多元，職業專才教育成為不少學生的重要選擇。職業訓練局（VTC）提供多元升學路徑，其中兩年制高級文憑課程緊貼人力市場需求，理論與實踐並重，是銜接就業與升學的核心選擇。若文憑試成績未能直接升讀高級文憑的同學，可先修讀一年制基礎課程文憑（DFS），再銜接高級文憑課程，循序漸進發展。DFS設有多個專業分流，涵蓋健康及生命科學、資訊科技、工程等範疇，學生既能鞏固語文能力，又能透過專業及通用技能培訓，了解行業運作，掌握基礎技術、溝通協作與職場軟實力，有助更早確立發展方向。

　　VTC人工智能及智能科技高級文憑畢業生盧寶明（Ming）便是成功例子。他在DSE後入讀VTC基礎課程文憑（資訊科技），逐步掌握程式編寫、多媒體網頁及應用設計等技能，其後升讀高級文憑，並成功銜接本地資助大學的電腦科學學士課程，於今年畢業。Ming認為這條學習路徑為他打下穩固的資訊科技知識基礎，更有信心朝着軟件工程及人工智能專業的方向發展。

　　升學從來不止有一條路。與其被單一成績所框限，不如從興趣和能力出發，選擇適合自己的學習方式，發展專業能力，同樣能走出屬於自己的成功道路，開拓更廣闊的未來。

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2026-06-29 02:00 HKT
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