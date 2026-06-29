教達人 - VTC與青協合辦放榜講座 助考生解構選科策略 | 教學「無間」

香港中學文憑試（DSE）放榜在即，考生即將面臨規劃前路的重要時刻。同學除了要面對成績，更重要的是思考如何從個人興趣出發，探索適合自己的專業發展。有研究指出，不少青少年對實際職場運作理解不足，導致理想與現實出現落差；去年本港亦有調查顯示，接近一半DSE考生坦言在規劃前路時感到困難。



面對眾多升學路徑與行業資訊，考生和家長需要更清晰的指引。若能及早掌握關鍵資訊與放榜策略，將能更容易作出清晰決定。職業訓練局（VTC）與香港青年協會將於7月4日（星期六）下午於旺角帝京酒店合辦「興趣RUN ON．成就未來」講座暨工作坊，當中的「DSE放榜攻略」講座將由VTC升學專家重點解構放榜部署及收生安排，協助考生掌握最新資訊，及早部署入讀心儀學科。同場亦有青協註冊社工分享情緒調節貼士，引導同學尋找合適的發展階梯。



除講座外，現場設有課程資訊攤位及職業志向測試等活動，亦有VTC學生及畢業生分享升學與就業經歷，讓參加者從多角度了解不同出路。透過一系列豐富的互動體驗，從選科策略、情緒支援到職涯探索，全方位協助考生與家長掌握實用資訊。配合即場報讀可獲豁免報名費的安排，進一步鼓勵同學把規劃轉化為實際行動。有興趣的同學及家長可瀏覽VTC網站了解詳情。



放榜不止是成績的反映，更是實踐興趣、成就未來的起點。在多元出路的時代，職業專才教育提供靈活而貫通的升學階梯與銜接機會，讓不同志向的青少年裝備專業技能，穩步邁向理想前程。



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