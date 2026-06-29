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海洋公園 - 教育局課程發展處與海洋公園鼓勵學童「邊學邊畫」 | 逆瀕行動 - Mission R

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海洋公園
8分鐘前
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教育 專欄
內容

要讓兒童認識動物，最好的方法莫過於近距離觀察。家長及學校更可鼓勵他們發揮藝術細胞，將動物的行為與身體特徵記錄下來。今年初，教育局的「邊學．邊畫」海洋公園繪畫比賽第三度於海洋公園進行，讓學生畫出園內的珍貴動物，並從中加強他們對保育的認知，至今已有超過4,000名小畫家參與。

今年活動涵蓋園内八個動物展館。同學需在三小時内即場以油粉彩進行創作。時間看似充裕，但在這些獨特的環境中創作並不簡單。例如「海洋奇觀」的底層模仿深海的環境，光線較暗，而適合企鵝生活的「南極奇觀」室溫低至8度，「四川奇珍館」則是大熊貓安安及可可的居所，遊客人流較多。

面對各種光線、環境及現場變化，加上動物會不時移動，同學需要長時間保持專注，並對動物有一定認識，才能順利完成畫作。海洋公園的威威村莊團隊事先為學生預備了一系列動物資料，包括動物的身體特徵、行為及保育狀況，同學能在賽前「做足功課」，提前認識動物。活動期間，亦有不少同學向威威村民請教，進一步了解面前動物的特性，務求將細節畫得更傳神。

比賽的得獎作品現於園内「威威村莊大本營」展出，展期至7月10日。從學生作品中可見，他們不止繪畫動物的外形，也會仔細描繪牠們的生活環境，甚至捕捉不同動物互動的一刻，反映他們對動物的了解。大家到訪海洋公園時，歡迎到大本營欣賞學生作品，細看他們眼中的動物世界。

海洋公園

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