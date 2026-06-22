Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

教達人 - 電商熱潮崛起 VTC產教融合培育實戰人才 | 教學「無間」

教學「無間」
教學「無間」
教達人
4小時前
閱讀更多
教育 專欄
內容

　　全球貿易模式與科技持續演變，推動數字貿易成為創新動力。本港政府亦積極把握機遇，致力將香港發展成為大灣區內的電商物流配送中心。事實上，中國內地電子商貿零售領先全球，國家統計局數據顯示，去年實物商品網上零售額高達13萬億元人民幣，佔社會消費品零售總額約26%，反映網購已成為主流消費模式。隨着跨境電商興起及物流配套日益完善，不少香港品牌正透過電商平台拓展內地市場，帶動市場對具備實戰能力的人才需求上升。

　　為回應市場需求，職業訓練局（VTC）商業學科推出「零售及電子商貿管理高級文憑」，涵蓋線上線下一體化營運、數碼行銷及直播帶貨等內容，提升學生升學及就業的競爭力。課程設有「電子商貿」及「零售」兩項專業分流，前者教授數碼營銷、現代網店營運及相關法規知識；而「零售」分流則讓學生掌握實體店舖管理及顧客體驗管理等技能。

　　VTC早前設立全港首個電商實訓平台「天貓校園實訓服務中心」，培育切合市場需要的零售及電商專才。中心配備零售、直播及物流專區，以及業界標準的零售及電子商貿管理系統、專業直播拍攝與數據分析等設備，讓學生可參與店舖營運、數碼營銷及數據分析等工作，將理論轉化為實務能力，促進教育與產業無縫銜接。

　　電子商貿將成為推動經濟增長的重要引擎，亦為香港品牌帶來更廣闊機遇。VTC透過課程設計及實訓平台，持續培育具備實戰能力與創新思維的人才，助力香港在跨境商貿發展中保持競爭優勢。

教達人

最Hit
施可瑩離世丨《造星II》歌手男友陳章棨痛別摯愛 拍拖近4年伴女友抗癌：永遠記住活潑的你
施可瑩離世丨《造星II》歌手男友陳章棨痛別摯愛 拍拖近4年伴女友抗癌：永遠記住活潑的你
影視圈
12小時前
Danny發燒急送東區醫院 或須接受脊椎穿刺手術 父親：非常擔憂。蔡楚輝攝
Save Lily｜Danny發燒急送東區醫院 或須接受脊椎穿刺手術 父親：非常擔憂
突發
4小時前
銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一
銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一
飲食
18小時前
施可瑩不敵卵巢癌離世 經歷全子宮切除 早前停止化療申請做大體老師 曾任韓星泰星見面會司儀
施可瑩不敵卵巢癌離世 經歷全子宮切除 早前停止化療申請做大體老師 曾任韓星泰星見面會司儀
影視圈
14小時前
將軍澳黑裙女霸氣等車 單拖搬高過頭「貼身神物」直落月台 網民見一細節驚呼：搬去邊度都污糟｜Juicy叮
將軍澳黑裙女霸氣等車 單拖搬高過頭「貼身神物」直落月台 網民見一細節驚呼：搬去邊度都污糟｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
初級大人必學！用完電器要拔走插頭？慳電兼防火 即睇4款高危家電
初級大人必學！用完電器要拔走插頭？慳電兼防火 即睇4款高危家電
食用安全
14小時前
高海寧拍戲被掌摑一巴即入院：擘唔大個口 笑容亦受影響 馬國明好奇打人者身份丨一周星星
高海寧拍戲被掌摑一巴即入院：擘唔大個口 笑容亦受影響 馬國明好奇打人者身份丨一周星星
影視圈
7小時前
過度依賴手機文字、語音訊息或會逐漸削弱面對面的溝通能力。iStock
電話過敏︱調查：逾4成千禧Z世代不接電話 近6成致電前寫對話「劇本」
即時國際
13小時前
王祖賢素顏「睡房私密鏡頭」流出 加拿大豪宅設禮佛室 大露台遠眺市景
王祖賢素顏「睡房私密鏡頭」流出 加拿大豪宅設禮佛室 大露台遠眺市景
影視圈
18小時前
無葉風扇比傳統風扇更降溫？達人拆解4大差異 附清潔貼士保風力/延長使用壽命
無葉風扇比傳統風扇更降溫？達人拆解4大差異 附清潔貼士保風力/延長使用壽命
食用安全
17小時前
更多文章
HKDI透過跨專業協作激發學生創意，例如聯同康文署在「香港流行文化節」推出戶外裝置展覽《流行盲盒》，為學生提供實踐平台；有關展覽現正於香港文化中心露天廣場展出至6月30日。
教達人 - 職專教育接軌業界　 培育本地設計新勢力 | 教學「無間」
　　國家「十五五」規劃綱要明確支持香港深化中外文化藝術交流中心的建設，凸顯培育具國際視野與文化創意人才，是產業發展的關鍵。隨着多個世界級文化地標相繼落成，香港正加速成為區域創意樞紐。 　　作為區內卓越的設計院校，香港知專設計學院（HKDI）開辦多元化的高級文憑課程，積極培育文創精英，回應產業需求。HKDI的課程架構本身，就是一張緊貼時代脈搏的創意藍圖，其中插畫設計高級文憑專注於創意及跨媒體應
2026-06-15 02:00 HKT
教學「無間」