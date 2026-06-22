教達人 - 電商熱潮崛起 VTC產教融合培育實戰人才 | 教學「無間」

全球貿易模式與科技持續演變，推動數字貿易成為創新動力。本港政府亦積極把握機遇，致力將香港發展成為大灣區內的電商物流配送中心。事實上，中國內地電子商貿零售領先全球，國家統計局數據顯示，去年實物商品網上零售額高達13萬億元人民幣，佔社會消費品零售總額約26%，反映網購已成為主流消費模式。隨着跨境電商興起及物流配套日益完善，不少香港品牌正透過電商平台拓展內地市場，帶動市場對具備實戰能力的人才需求上升。



為回應市場需求，職業訓練局（VTC）商業學科推出「零售及電子商貿管理高級文憑」，涵蓋線上線下一體化營運、數碼行銷及直播帶貨等內容，提升學生升學及就業的競爭力。課程設有「電子商貿」及「零售」兩項專業分流，前者教授數碼營銷、現代網店營運及相關法規知識；而「零售」分流則讓學生掌握實體店舖管理及顧客體驗管理等技能。



VTC早前設立全港首個電商實訓平台「天貓校園實訓服務中心」，培育切合市場需要的零售及電商專才。中心配備零售、直播及物流專區，以及業界標準的零售及電子商貿管理系統、專業直播拍攝與數據分析等設備，讓學生可參與店舖營運、數碼營銷及數據分析等工作，將理論轉化為實務能力，促進教育與產業無縫銜接。



電子商貿將成為推動經濟增長的重要引擎，亦為香港品牌帶來更廣闊機遇。VTC透過課程設計及實訓平台，持續培育具備實戰能力與創新思維的人才，助力香港在跨境商貿發展中保持競爭優勢。



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