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教達人 - 職專教育接軌業界　 培育本地設計新勢力 | 教學「無間」

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51分鐘前
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教育 專欄
內容

　　國家「十五五」規劃綱要明確支持香港深化中外文化藝術交流中心的建設，凸顯培育具國際視野與文化創意人才，是產業發展的關鍵。隨着多個世界級文化地標相繼落成，香港正加速成為區域創意樞紐。

　　作為區內卓越的設計院校，香港知專設計學院（HKDI）開辦多元化的高級文憑課程，積極培育文創精英，回應產業需求。HKDI的課程架構本身，就是一張緊貼時代脈搏的創意藍圖，其中插畫設計高級文憑專注於創意及跨媒體應用；活動、展覽及表演場景設計高級文憑致力培育具備設計與製作工作能力的人才；時裝及形象設計高級文憑則引領學生掌握最新的時尚形象創意傳訊策略、知識和技能；而數碼媒體學系課程以科技賦能為核心，協助學生掌握視聽特效及新媒體互動技術。

　　為推動創意人才與業界接軌，HKDI近年打破界限，透過跨專業協作激發創意。例如，HKDI最近聯同康文署在「香港流行文化節」推出戶外裝置展覽《流行盲盒》，為學生搭建跨專業平台。插畫設計高級文憑學生將經典民間故事《十兄弟》重塑為潮流玩物；活動及展覽設計高級文憑學生將霓虹光影融入電影裝置，重構集體回憶；時裝及形象設計高級文憑學生打造出超現實的時裝櫥窗；數碼媒體學系學生則巧妙運用黑膠唱片與虛擬歌手展開跨時空對話。不同專業融會貫通，為流行文化帶來新意與火花。

　　這項深度合作，正好印證職專教育的獨特優勢─課程與時並進，既滿足業界需求，也為學生鋪設通往創意產業的康莊大道，為香港文創產業注入源源不絕的新動力。

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