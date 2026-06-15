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海洋公園 - 海洋公園實踐科學放流養護海洋資源　響應全國放魚日 | 逆瀕行動 - Mission R

逆瀕行動-Mission R
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海洋公園
2小時前
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教育 專欄
內容

漁農自然護理署於6月6日「全國放魚日」舉辦增殖放流活動，將人工培育的魚苗投放至本地水域。海洋公園今年與合作夥伴泉一國際有限公司全力支持，於南大嶼海岸公園釋放了約2,000尾魚苗。

甚麼是增殖放流？有別於一些傳統放生活動，往往將未必適合本地生態的動物放歸野外，增殖放流則強調以科學方式補充海洋資源。投放的幼魚必須是適合香港水域的原生物種，並來自信譽良好的養殖場，避免來源不明或外來的魚類危害本地生態。這些幼魚將在本地水域成長及繁衍，有助恢復野生魚群之餘，亦增加了漁業的資源。

今年初，海洋公園與泉一國際在園内的中華鱘館舊址設立養魚場，使用經園内維生系統過濾及消毒的海水培育魚苗，此技術更於今年日內瓦國際發明展奪得多個獎項。本計劃將培育屬本地物種的花尾龍躉及藍鑽斑，為本港水產養殖業提供優質魚苗，亦支持了這次增殖放流活動。

本次投放的花尾龍躉魚苗每條最初僅約5克，在園内穩定環境中健康成長後，體重達至約30到40克，是適合放流的體型。泉一國際在放流前進行了基因測試，證實魚苗與本地野生族群相容，更安排在放流前後進行多次環境DNA檢測，分析海水樣本中的DNA，了解該水域的物種分布及變化，以科學角度評估本次行動的成效。

近年增殖放流活動已逐漸取代傳統放生活動，並獲本地宗教團體採用，海洋公園也積極支持相關工作。公眾也可一同參與，支持更具科學基礎的保育及公益活動，守護香港的生態。

海洋公園

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