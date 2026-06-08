教達人 - 幼教新里程 VTC融合教育與遊戲學習雙軌培育專才 | 教學「無間」

近年社會越來越重視「遊戲為本學習」在幼兒發展中的角色。有研究指出，遊戲是最能有效配合幼兒年齡發展特徵的學習途徑，能促進幼兒在認知、社交、情緒及體能上的全面發展。隨着遊戲為本的教育理念逐步深化，前線對具備相關專業知識與實務技能的人才需求持續上升，業界關注如何透過職前培訓，培育更多專才，以回應實際服務需要。



職業訓練局（VTC）的幼兒、長者及社會服務學科開辦多個緊貼社會需求的高級文憑課程，其中遊戲為本學習高級文憑涵蓋遊戲教育及輔助、社區項目策劃及創新，讓學生發揮遊戲的積極力量，使其成為連繫人與人的橋樑。學生能學習如何針對不同年齡、背景及能力的兒童，設計具啟發性與包容性的遊戲活動。至於特殊幼兒照顧及融合教育高級文憑則聚焦培育學生掌握早期識別、行為介入及家校協作等實務技巧。兩個課程均理論與實踐並重，獲業界專業認可。



為提升學生的實戰經驗，幼兒、長者及社會服務學科於香港兒童醫院推出「童您玩」先導計劃。同學會因應場地、對象及情境設計遊戲攤位、小手工及互動環節，將遊戲融入候診場景，並配合醫護指引，照顧候診兒童的需要。學生將課堂所學的專業知識轉化為有意義的服務，讓到醫院接受治療的孩子亦能擁有開心玩樂時光。



VTC以職業專才教育回應社會所需，既為有特殊需要的社群提供更全面的支援，亦為相關領域開拓專業出路及人才庫。



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