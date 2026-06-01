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教達人 - 以科技推動法律資訊普及 VTC生開發AI法律諮詢平台 | 教學「無間」

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教達人
10小時前
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教育 專欄
內容

　　近年法律科技發展迅速，律政司積極推動法律界引入人工智能（AI）及創新科技，並成立「推動法律科技發展諮詢小組」，務求提升法律服務的效率與質素。事實上，科技不僅有助業界提升專業能力及服務質素，更能推動法律資訊普及，讓市民更容易獲取及理解相關知識，縮窄資訊差距。

　　有見及此，香港資訊科技學院（HKIIT）雲端系統及數據中心管理高級文憑的學生團隊，將課堂所學的雲端運算、數據處理及AI技術付諸實踐，成功開發「智律助手」法律資訊平台。平台以政府開放數據平台及法律參考資料系統為基礎，透過AI提供即時法律查詢及合約分析等功能，並結合語音及多語言支援，將複雜的法律內容轉化為簡單易明的資訊，大大減低使用門檻，為不同人士提供可靠且切合本地實際情況需要的法律資訊。

　　這項作品的成功，不僅在於技術層面，更在於學生團隊走入社區的那份誠意。學生團隊主動邀請工會及社區組織試用，收集用家意見；不少試用者反映平台操作簡單，能有效解答法律疑問。憑藉其創新設計及「以人為本」的研發態度，「智律助手」在多項創科比賽中屢獲殊榮，包括第十屆「Hong Kong Techathon+」比賽銅獎，以及在「開放數據應用比賽2025－智慧經濟」中奪得大專組亞軍及最具社區影響力大獎。

　　學生團隊成功將所學轉化成具社會價值的實戰項目，充分體現「學以致用」精神，以科技創新回應社會需要，以實際行動推動社會共融與公共福祉。

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