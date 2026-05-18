教達人 - 學徒制度條例實施五十載 培育人才推動社會發展 | 教學「無間」

學徒訓練源遠流長，理念可追溯至古代，相傳工匠祖師魯班正是透過師徒制承傳建築技術；至今，學徒訓練均是中國內地和西方國家例如德國和英國，培育專業技術人才的重要方式。



在香港，今年是《學徒制度條例》實施五十周年，學徒訓練多年來以「就業與進修並進」的系統化培訓模式，成就不少技術人才，助力社會和經濟發展。職業訓練局日前舉辦「學徒制度條例五十周年誌慶暨傑出菁英練習生獎勵計劃頒獎典禮」，表揚在培訓期間表現卓越的年輕學徒，肯定其付出與成就。



其中一位獲選為「傑出菁英練習生」的李詩琨（Oscar），他分享中學後曾輾轉嘗試不同行業，由於希望擁有一技之長穩定發展事業，因此參加港鐵公司的見習鐵路技術人員計劃，接受電工學徒訓練。學徒訓練的成功與持續發展，亦有賴各界企業的支持與積極參與，正如Oscar一邊修讀青年學院職專文憑（電機工程）課程，一邊接受港鐵的學徒訓練，逐步累積跟電力系統運作、列車檢測維修等相關的專業知識與實務經驗。



Oscar表示學徒訓練助他確定職涯發展方向，建立長遠職業規劃的信心，他現時主要協助鐵路供電系統的更新與維修，能發揮所長為他帶來滿足感。展望未來，他以成為工程師為目標，繼續在公共交通服務領域貢獻社會。



香港的學徒制度讓青年在實踐中成長，在學習中定位未來，這份承先啟後的價值，為香港社會與經濟長遠發展奠下堅實育才根基。



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