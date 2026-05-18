Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

教達人 - 學徒制度條例實施五十載 培育人才推動社會發展 | 教學「無間」

教學「無間」
教學「無間」
教達人
2小時前
閱讀更多
教育 專欄
內容

　　學徒訓練源遠流長，理念可追溯至古代，相傳工匠祖師魯班正是透過師徒制承傳建築技術；至今，學徒訓練均是中國內地和西方國家例如德國和英國，培育專業技術人才的重要方式。

　　在香港，今年是《學徒制度條例》實施五十周年，學徒訓練多年來以「就業與進修並進」的系統化培訓模式，成就不少技術人才，助力社會和經濟發展。職業訓練局日前舉辦「學徒制度條例五十周年誌慶暨傑出菁英練習生獎勵計劃頒獎典禮」，表揚在培訓期間表現卓越的年輕學徒，肯定其付出與成就。

　　其中一位獲選為「傑出菁英練習生」的李詩琨（Oscar），他分享中學後曾輾轉嘗試不同行業，由於希望擁有一技之長穩定發展事業，因此參加港鐵公司的見習鐵路技術人員計劃，接受電工學徒訓練。學徒訓練的成功與持續發展，亦有賴各界企業的支持與積極參與，正如Oscar一邊修讀青年學院職專文憑（電機工程）課程，一邊接受港鐵的學徒訓練，逐步累積跟電力系統運作、列車檢測維修等相關的專業知識與實務經驗。

　　Oscar表示學徒訓練助他確定職涯發展方向，建立長遠職業規劃的信心，他現時主要協助鐵路供電系統的更新與維修，能發揮所長為他帶來滿足感。展望未來，他以成為工程師為目標，繼續在公共交通服務領域貢獻社會。

　　香港的學徒制度讓青年在實踐中成長，在學習中定位未來，這份承先啟後的價值，為香港社會與經濟長遠發展奠下堅實育才根基。

教達人

最Hit
佘詩曼認曾拒收戒指令舊聞變熱話 男星曾高調求婚？ 一原因拒入豪門 網民：好彩冇嫁
佘詩曼認曾拒收戒指令舊聞變熱話 男星曾高調求婚？ 一原因拒入豪門 網民：好彩冇嫁
影視圈
18小時前
旺角中心開業20年老店光榮結業！清貨全場$10/件 網民慨歎︰睇住旺中變成咁好唏噓
旺角中心開業20年老店光榮結業！清貨全場$10/件 網民慨歎︰睇住旺中變成咁好唏噓
時尚購物
18小時前
傳《高朋滿座2》接棒《愛回家》 「高B」鍾煌近況曝光曾捲不倫戀？ 揭與鏡仔姊弟關係
傳《高朋滿座2》接棒《愛回家》 「高B」鍾煌近況曝光曾捲不倫戀？ 揭與鏡仔姊弟關係
影視圈
7小時前
僱主怒斥斷約「公主病」外傭 擔遮晾衫潤手霜搽唔停 好似來港旅行咁｜Juicy叮
僱主怒斥斷約「公主病」外傭 擔遮晾衫潤手霜搽唔停 好似來港旅行咁｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
國宴列席馬斯克及庫克中間 「玻璃女王」周群飛作風低調 工廠妹創出2000億王國
國宴列席馬斯克及庫克中間 「玻璃女王」周群飛作風低調 工廠妹創出2000億王國
商業創科
2026-05-16 18:03 HKT
朱千雪再度懷孕 去年才與TVB續約又放產假？ 學霸港姐兼顧律師事業 與醫生老公組四口之家
朱千雪再度懷孕 去年才與TVB續約又放產假？ 學霸港姐兼顧律師事業 與醫生老公組四口之家
影視圈
6小時前
長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ
長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ
生活百科
2026-05-15 19:07 HKT
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
生活百科
2026-05-15 17:43 HKT
廣西南寧東北5.2級地震 天文台：超過十名市民報告 震動維持數秒。天文台圖片
廣西柳州市5.2級地震 天文台：超過十名市民報告 震動維持數秒
突發
3小時前
何超蕸追思會｜何超儀悲痛送別何超蕸 談胞姊死因：全身都有癌 突然離世全家震驚
07:06
何超蕸追思會｜何超儀悲痛送別何超蕸 談胞姊死因：全身都有癌 突然離世全家震驚
影視圈
13小時前
更多文章
VTC新學年將開辦基礎課程文憑（健康護理），為有志投身醫療及健康服務的同學奠定專業基礎，銜接升學及就業發展需要。
教達人 - 鞏固專職醫療助理人才鏈　回應基層醫療需求 | 教學「無間」
　　香港人口持續老化，統計顯示，65歲或以上長者已佔總人口近四分之一，基層醫療及社區健康服務的需求不斷上升。要支撐起這龐大的服務體系，除了醫生和護士外，病人護理助理及各類健康護理從業員等專職醫療支援人員同樣不可或缺。然而，近年相關人才供應出現缺口，如何有系統地培育具備實務能力的人才，成為關鍵課題。 　　職業訓練局（VTC）多年來致力提供醫療保健及復康服務等相關培訓，透過貼近行業實況的教學設施
2026-05-11 02:00 HKT
教學「無間」