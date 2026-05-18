海洋公園 - 本地松鼠定居海洋公園 齊心守護樹上鄰居 | 逆瀕行動 - Mission R

在香港，若你抬頭望向鬧市間的綠蔭，或會瞥見毛茸茸的身影在樹上跳躍。那是赤腹松鼠，尾巴蓬鬆，動作敏捷，於清晨及黃昏尤其活躍。

赤腹松鼠並非香港原生物種。牠們源自中國中南部其他地區，以及泰國、越南等東南亞國家，經1960年代起的寵物貿易來港，部分逃脫或被放生後，於野外落地生根，開枝散葉。雖是外來物種，但赤腹松鼠未有危害本地生態，並受本港法例保護。現時牠們分布廣泛，是我們的好鄰居，港島的族群屬於泰國亞種，而新界及九龍的屬於安徽亞種。

自2024年起，海洋公園與嘉道理農場暨植物園（嘉道理）聯手合作，為獲救並已康復的野生赤腹松鼠推行首個港島區的「軟式野放計劃」，以循序漸進的方式，讓牠們在受控環境逐步適應野外生活，提高生存機會。如獲救松鼠屬於安徽亞種，會於嘉道理進行野放，如屬於泰國亞種，則送到海洋公園旁的山林中野放。海洋公園至今已協助野放３隻松鼠，並曾邀請學生前來親身觀察，認識本地常見的野生動物及救援方法，加深對保育的關注。

然而，並非所有獲救動物都適合野放。去年有熱心市民於九龍發現一隻虛弱的赤腹松鼠。經嘉道理照顧後，雖然她恢復健康，但被發現行為習性不宜於野外生活。這隻雌性松鼠被命名為「Momo」。今年一月，海洋公園正式迎接 Momo 加入大家庭，提供舒適環境，讓她展開新生活。

松鼠的故事，是香港共同守護生命的縮影。歡迎來到海洋公園的「百草生態徑」，一睹可愛的 Momo。在日常生活中，不妨嘗試放慢腳步，細看身邊小生命，感受香港的自然脈動。

海洋公園