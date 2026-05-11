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教達人 - 鞏固專職醫療助理人才鏈　回應基層醫療需求 | 教學「無間」

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2小時前
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教育 專欄
內容

　　香港人口持續老化，統計顯示，65歲或以上長者已佔總人口近四分之一，基層醫療及社區健康服務的需求不斷上升。要支撐起這龐大的服務體系，除了醫生和護士外，病人護理助理及各類健康護理從業員等專職醫療支援人員同樣不可或缺。然而，近年相關人才供應出現缺口，如何有系統地培育具備實務能力的人才，成為關鍵課題。

　　職業訓練局（VTC）多年來致力提供醫療保健及復康服務等相關培訓，透過貼近行業實況的教學設施，及經驗豐富的導師團隊，裝備學員所需的專業知識與技能。以職前培訓為例，VTC開辦醫療保健及復康服務相關的高級文憑課程，並將於新學年開辦基礎課程文憑（健康護理），為有志投身醫療及健康服務的年輕人及轉職者奠定專業基礎，銜接升學及就業發展需要。VTC同樣重視在職培訓，透過開辦持續進修課程協助在職人士提升技能，構建完整的行業人才鏈。

　　隨着基層醫療及社區健康服務持續發展，VTC將開辦更多切合行業需求的職前及在職培訓課程，加強基層及專職醫療人力支援；並同步升級教學硬件，例如香港專業教育學院（IVE）葵涌院校的醫療保健相關教學設施將進行整合及升級，並引入先進教學科技，讓學生能累積更多實戰經驗。

　　面對人口結構轉變，醫療服務的挑戰不僅在於人手數量，更在於能否持續培育具備專業能力、回應服務需要的人才。透過前瞻性的課程規劃與教學設施，VTC期望為香港基層醫療及健康服務的長遠發展，建立更穩固而可持續的人才基礎。

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