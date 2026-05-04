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海洋公園 - 向動物借鏡 海洋公園與教育局推廣學童精神健康 | 逆瀕行動 - Mission R

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海洋公園
7分鐘前
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教育 專欄
內容

在海洋公園，遊客能走訪各個動物展館，透過觀察動物悠然自得的模樣，不知不覺間放慢呼吸與節奏，從中紓解壓力並找回內心平靜。園內環境亦鳥語花香，不少遊客會選擇漫步於戶外區域，親近大自然，在繁忙都市中找到喘息空間。

自去年起，海洋公園也善用園内資源，與教育局合作積極推動《4Rs精神健康約章》，讓學生掌握四個精神健康的關鍵要素：休息（Rest）、放鬆（Relaxation）、人際關係（Relationship）及抗逆力（Resilience）。公園已舉辦多場「精神健康同樂日」，由園內教育大使帶領不同的遊戲，至今已有過萬名中小學生參與，從歡笑及動物習性中領悟生活智慧。學生能認識不同鳥類的作息時間，學習適時休息以紓緩壓力，又從極地動物適應嚴苛氣候的方式獲得啟發，增強抗逆力。更從護理員與動物的相處之道中，體會建立良好人際關係的重要性。

學生的精神健康亦有賴家庭支持。海洋公園積極支援教育局的「正向家長運動」，於今年2月舉辦「親子自然探索之旅」活動日。是次活動邀請了超過300名學生及其家長，參與園内威威村莊團隊安排的一系列活動，包括嘗試親子瑜伽，以大熊貓糞便製作再造紙，並認識不同動物的生存技能，鼓勵家長在生活上也與子女同行，讓子女能積極態度面對成長挑戰，展現抗逆力。

精神健康教育不應限於課堂，關顧心靈健康更是每個人的終身課題，而調適心情也有很多簡單方法。在海洋公園的遊客中，就有不少只是觀察動物，就能待上一個下午，好好充電。歡迎大家也蒞臨海洋公園，找回屬於自己的生活節奏，讓身心重新出發。

海洋公園

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2026-04-20 00:00 HKT
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