教達人 - 社會關注住宅消防及維修 持續進修助提升樓宇安全 | 教學「無間」

社會近年高度關注住宅消防及維修，立法會早前通過議員議案，促請政府全面檢討及改革大廈維修制度和程序。住宅樓宇安全除了依賴法例與監管外，亦需要業主立案法團成員、物業管理公司以至業主的積極參與。參與是否真正有效，關鍵在於持份者是否掌握基礎專業知識，能在消防安全、建築物物料測試，以至日常安全管理等方面識別潛在風險並採取相應措施。



作為本港最具規模的職業專才教育機構，職業訓練局（VTC）一直緊貼社會需要，為在職人士提供與時並進的專業培訓。因應樓宇管理及維修領域對專業知識的需求，VTC開辦多個持續專業進修課程，涵蓋物業維修保養、消防安全管理、建築材料測試等專業範疇，協助市民與從業員將專業知識實踐於日常，強化社區應對能力。



為推動公眾教育，VTC上月底更舉辦《建築物消防安全及維修初階》免費講座，邀請消防處代表及校內專家，以線上線下形式向過千名業主、法團成員及物管從業員講解相關法規與實務，包括如何運用科技提升舊樓消防安全、消防設備的日常維護及事故應變策略等，藉此加強社會對住宅樓宇安全的認知與準備。



樓宇安全與市民生活息息相關。透過具系統的社區教育與專業培訓，讓相關持份者清晰認識自身的責任，從「被動應對」轉為「主動預防」，方能為社區建立更穩固長遠的安全防線。



教達人