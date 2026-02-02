教達人 - 節令手藝轉化專業技能 VTC持續進修課程助在職增值 | 教學「無間」

農曆新年將至，傳統節慶點心不僅承載着文化寓意，更蘊藏着精巧技藝。從寓意「步步高升」的年糕，到象徵「金銀滿屋」的煎堆，每款節令點心都承載着代代相傳的祝福，部分傳統節慶美食更被列入香港非物質文化遺產，吸引越來越多市民利用工餘時間，親手製作節令點心，將對家人的心意昇華為傳承文化的實踐。



為回應市民對技能學習的需求，職業訓練局（VTC）積極開辦多元持續專業進修課程，推動終身學習。適逢新春，VTC轄下的匯縱專業發展中心（IVDC）為飲食界從業員開辦有關節令點心製作基礎的證書課程，教授節令點心的食材處理、調味技巧與製作工序等，並闡釋當中與中華飲食文化的深厚淵源。在導師的專業示範與指導下，學員將能親手製作如年糕、煎堆、笑口棗等賀年點心，掌握節令點心的製作精髓。



對餐飲從業員而言，課程不僅是技藝深化，更是一條清晰的職業進階路徑。無論是為現有崗位提升專業水準，或是於飲食行業內開拓新領域，課程皆能提供扎實的技術基礎與文化認知，助力學員在職場中建立競爭力。



節令點心承載文化，專業進修驅動職涯。透過VTC持續專業進修課程學習手藝，從業員可將傳統手藝轉化為專業資本，在傳承與創新中，開拓更廣闊的職場可能性。



教達人