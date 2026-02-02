Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

教達人 - 節令手藝轉化專業技能 VTC持續進修課程助在職增值 | 教學「無間」

教學「無間」
教學「無間」
教達人
4小時前
閱讀更多
教育 專欄
內容

　　農曆新年將至，傳統節慶點心不僅承載着文化寓意，更蘊藏着精巧技藝。從寓意「步步高升」的年糕，到象徵「金銀滿屋」的煎堆，每款節令點心都承載着代代相傳的祝福，部分傳統節慶美食更被列入香港非物質文化遺產，吸引越來越多市民利用工餘時間，親手製作節令點心，將對家人的心意昇華為傳承文化的實踐。

　　為回應市民對技能學習的需求，職業訓練局（VTC）積極開辦多元持續專業進修課程，推動終身學習。適逢新春，VTC轄下的匯縱專業發展中心（IVDC）為飲食界從業員開辦有關節令點心製作基礎的證書課程，教授節令點心的食材處理、調味技巧與製作工序等，並闡釋當中與中華飲食文化的深厚淵源。在導師的專業示範與指導下，學員將能親手製作如年糕、煎堆、笑口棗等賀年點心，掌握節令點心的製作精髓。

　　對餐飲從業員而言，課程不僅是技藝深化，更是一條清晰的職業進階路徑。無論是為現有崗位提升專業水準，或是於飲食行業內開拓新領域，課程皆能提供扎實的技術基礎與文化認知，助力學員在職場中建立競爭力。

　　節令點心承載文化，專業進修驅動職涯。透過VTC持續專業進修課程學習手藝，從業員可將傳統手藝轉化為專業資本，在傳承與創新中，開拓更廣闊的職場可能性。

教達人

最Hit
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
政情
9小時前
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈 網民憑兩點考古 智破真身係前《愛回家》男星？
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
影視圈
8小時前
前政務司司長許仕仁逝世 終年77歲 曾入市打大鱷 涉貪案入獄最轟動
前政務司司長許仕仁逝世 終年77歲 曾入市打大鱷 涉貪案入獄最轟動
政情
9小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
影視圈
11小時前
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
影視圈
9小時前
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
飲食
17小時前
金價暴跌｜本地金舖生意淡靜 指市民續觀望：個個坐喺度，睇會唔會再跌
金價暴跌｜本地金舖生意淡靜 指市民續觀望：個個坐喺度，睇會唔會再跌
突發
12小時前
項明生¥10深圳街市買齊餸 揭驚人差價惹議 網民激辯：2蚊客是元兇？｜Juicy叮
項明生¥10深圳街市買齊餸 揭驚人差價惹議 網民激辯：2蚊客是元兇？｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
周海媚23年離世「兩子」近況全公開 曾滿面愁容不捨「媽媽」 轉變驚人一細節令人欣慰
周海媚23年離世「兩子」近況全公開 曾滿面愁容不捨「媽媽」 轉變驚人一細節令人欣慰
影視圈
17小時前
更多文章
政府、學界及業界三方共同開展「香港網絡安全攻防演練－－以攻築防2025」，以提升不同機構的網絡安全管理與應急處理流程。
教達人 - 政、學、業界三方協作 築牢香港網絡安全屏障 | 教學「無間」
　　隨着全球數碼化進程加速，網絡威脅日益複雜多變，攻擊手法層出不窮，對政府、企業及個人構成重大風險。警務處數據顯示，2024年本港錄得逾3萬宗科技罪案，當中逾百宗涉及破壞性攻擊，包括系統入侵、勒索軟件及分散式阻斷服務（DDoS）攻擊，反映全面加強網絡安全防護工作已是刻不容緩。 　　為進一步鞏固政府部門及公共機構的防禦能力，數字政策辦公室早前舉辦了第二屆「以攻築防」實境網絡安全攻防演練，並由香
2026-01-26 02:00 HKT
教學「無間」