教達人 - 職專教育鑄就未來人才 VTC博覽引領新航程 | 教學「無間」

今年是國家「十五五規劃」開局之年，香港在科技創新、綠色經濟和數字轉型等領域迎來重要機遇，社會對具備實務技能與創新思維的應用型人才需求日益殷切。職業專才教育正為此提供關鍵培育人才路徑，不僅是升學選擇，更是培養實用技能、裝備未來的關鍵。



為協助學生及在職人士掌握行業趨勢，一年一度的「教育及職業博覽」將於本周四至日（1月22至25日）在灣仔會議展覽中心舉行。職業訓練局（VTC）作為本港最具規模的職專教育機構，今年以「把握機遇 創見未來」為題參展。除了為應屆中六同學提供升學資訊外，更首設「持續專業進修諮詢專區」，向有志提升職場競爭力的在職人士提供行業所需知識與技能資訊，助他們掌握職場新趨勢。



VTC亦將展出多項創新項目，包括太陽能車隊早前於世界太陽能車挑戰賽房車賽奪得的冠軍獎盃及SOPHIE 8x戰車模型，展示工程與科技的結合；亦有「『邨』越彩虹．『樓』住回憶」項目，以虛擬實境科技重現彩虹邨歷史景象，體現人文與科技的融合。另外，展台更會展出由IVE與THEi高科院學生團隊研發的「AI合球教學平台」，結合人工智能與運動專業，讓大眾體驗科技帶來的運動新玩法。



各位家長、應屆中六生及有意持續進修的在職人士不妨把握機會，親臨VTC展台，探索職專教育如何助力升學與事業發展，並了解持續進修途徑，為未來事業發展開拓更廣闊的空間。



教達人