教達人 - 商界學界攜手育才 助四川青年赴港開啟職專路 | 教學「無間」

近年，政府積極推行多項人才政策，成功吸引不少專才來港，為經濟增添動力。然而，香港要在國際競爭中保持優勢，除了積極招攬各地成熟的專才外，更需着力吸引及培育有潛力的年輕一代，讓他們扎根香港，成為未來發展的生力軍。



為配合相關政策，並為有志青年提供多元發展機會，職業訓練局（VTC）與中國工商銀行（亞洲）攜手，自2024年起開展「工銀光明行—職專育才扶苗計劃」，由工銀亞洲慈善基金資助四川省偏遠地區的優秀高中畢業生來港修讀符合「職專畢業生留港計劃」（VPAS）要求的VTC全日制高級文憑課程，為未來留港發展鋪路。



計劃繼首屆成功協助6位學子開啟職專之路，今年第二屆受惠人數增至10位。這些獲資助的學生早前已入讀香港資訊科技學院的數據科學及人工智能、軟件工程及數碼媒體科技等範疇的課程。畢業後他們可透過VPAS申請留港工作，投身本地科技產業。計劃不僅提供學費及生活津貼，亦安排友師支援、企業參訪及實習機會，為學生構建全方位的支援網絡，助他們順利銜接學業與職場。有首屆學生分享，暑期在本地企業實習獲益良多，更堅定了留港發展的信心。



今次計劃結合商界支持、學界培訓與業界實習，環環相扣，為香港構建完整的人才培育生態圈，在積極回應人才政策的同時，更為本地長遠發展奠定了「育人才」的堅實基礎。



教達人