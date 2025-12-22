Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

教達人 - 商界學界攜手育才 助四川青年赴港開啟職專路 | 教學「無間」

教學「無間」
教學「無間」
教達人
3小時前
閱讀更多
教育 專欄
內容

　　近年，政府積極推行多項人才政策，成功吸引不少專才來港，為經濟增添動力。然而，香港要在國際競爭中保持優勢，除了積極招攬各地成熟的專才外，更需着力吸引及培育有潛力的年輕一代，讓他們扎根香港，成為未來發展的生力軍。

　　為配合相關政策，並為有志青年提供多元發展機會，職業訓練局（VTC）與中國工商銀行（亞洲）攜手，自2024年起開展「工銀光明行—職專育才扶苗計劃」，由工銀亞洲慈善基金資助四川省偏遠地區的優秀高中畢業生來港修讀符合「職專畢業生留港計劃」（VPAS）要求的VTC全日制高級文憑課程，為未來留港發展鋪路。

　　計劃繼首屆成功協助6位學子開啟職專之路，今年第二屆受惠人數增至10位。這些獲資助的學生早前已入讀香港資訊科技學院的數據科學及人工智能、軟件工程及數碼媒體科技等範疇的課程。畢業後他們可透過VPAS申請留港工作，投身本地科技產業。計劃不僅提供學費及生活津貼，亦安排友師支援、企業參訪及實習機會，為學生構建全方位的支援網絡，助他們順利銜接學業與職場。有首屆學生分享，暑期在本地企業實習獲益良多，更堅定了留港發展的信心。

　　今次計劃結合商界支持、學界培訓與業界實習，環環相扣，為香港構建完整的人才培育生態圈，在積極回應人才政策的同時，更為本地長遠發展奠定了「育人才」的堅實基礎。

教達人

最Hit
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
社會
16小時前
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
13小時前
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
生活百科
14小時前
昨日（20日），最後一輛經皇崗口岸驗放通關的跨境貨車從香港進入內地。
皇崗口岸︱最後跨境貨車通關 貨運通道完成歷史使命︱36年珍貴照片
即時中國
15小時前
蔡思貝兩年冇拍劇罕剖白心聲 疑受王浩信緋聞影響損內地人氣 傳獲猛人照顧等嫁？
蔡思貝兩年冇拍劇罕剖白心聲 疑受王浩信緋聞影響損內地人氣 傳獲猛人照顧等嫁？
影視圈
12小時前
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
影視圈
10小時前
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
影視圈
7小時前
港鐵大叔手機疊手機偷拍女仔 點解部電話咁長!? 正義港女當場拆穿蠱惑手法 ｜Juicy叮
港鐵大叔手機疊手機偷拍女仔 點解部電話咁長!? 正義港女當場拆穿蠱惑手法 ｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
考車牌︱元旦起禁考試車用「外掛」睇位 教車師傅爆行家出貓離譜玩爛規矩：考生勢更易肥佬
社會
14小時前
80年代男星挺巨腩開騷肥到無頸 網民：慘不忍睹 因失言風波人氣插水一度減產加入警隊
80年代男星挺巨腩開騷肥到無頸 網民：慘不忍睹 因失言風波人氣插水一度減產加入警隊
影視圈
16小時前
更多文章
IVE學生參與由非牟利機構推出的「跨代共融關愛計劃」，主動致電慰問有需要的長者，並將課堂所學付諸實踐，促進跨代共融。
教達人 - 學以致用惠及長者 VTC緊貼銀髮市場培育專才 | 教學「無間」
　　香港人口高齡化日益嚴峻，現時平均每4人便有一人是65歲或以上的長者，當中約有50萬為獨居或雙老長者。隨着長者人口持續攀升，社會對安老服務、醫療護理及樂齡產品的需求大增，「銀髮經濟」已成為推動社會可持續發展的重要一環。 　　職業訓練局（VTC）課程緊貼社會和市場發展，配合政府推動銀髮經濟，開辦相關高級文憑課程，全方位裝備學生掌握切合市場需要的專業知識與實務技能，以應對高齡化社會的多元需求。
2025-12-15 02:00 HKT
教學「無間」