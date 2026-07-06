如何把中醫藥寫進香港首份五年規劃

特區政府正在準備香港首份五年規劃。筆者認為新規劃必須指明香港如何能最有效對接國家十五五規劃、如何充分利用自身優勢服務國家發展大局，也必須因應香港在“一國兩制”下的獨特條件精準定位，覆蓋重要範疇，針對深層次問題，擺脫舊思維，開創新局面。香港必須定出一個能鞏固階段成果、明確發展策略及敢於深化改革的五年規劃綱要。

作為23名立法會議員、25名選委、82個組織及社會各界人士一同參議的“跨界別關注中醫藥聯席會議”召集人，筆者特別關注中醫藥能否全面、精準、具開創性地寫進香港五年規劃，特別是十五五在第三十九章“加快建設健康中國”對中醫藥有明確指示，相關表述明顯是多層次和跨界別的，除了醫療衛生範圍，還涵蓋科技創新、人才培育、資源利用、產業發展、社會保障、文化推廣、國際關係，充分顯示國家對中醫藥保持高度重視，必須更上一層樓。

聯席會議一直明確提出中醫藥是跨界別的大事，與十五五的精神及綱要相對應，也應該以此為大原則寫進香港規劃。十五五在“健康中國”部分開宗明義就是“推動中醫藥振興”，如何振興？如果沒有聯席會議曾提出建立足夠高度的中醫藥管理體制，包括成立”中醫藥局”或“跨部門中醫藥發展領導小組”，如何能根本達到？香港甚至可運用一國兩制下的體制差異，作出更進取的改革，成為國家的試驗田；

對應十五五“促進中西醫結合”與“發展中西醫協同服務”，如果不能體現基本法“中西醫並重”的精神，兩者就難以對等、有效地結合，就如爭取多年的轉介權還沒有全面落地，必須改變中醫只是局部服務西醫的不平衡協作關係，為中醫藥拆牆鬆綁，充分尊重兩者的不同體系，擺脫某些排擠性的枷鎖，形成真正結合中西醫精髓的現代中國醫學，這也是維護國家醫療衛生安全的重要考慮。

十五五“促進中醫藥科技創新”正是聯席會議以往建議中配合創科、強化中醫藥“官產學研”的用意，必須貫切高科技在中醫藥的應用，特別是與生物科技的結合，在公共衛生安全及健康管理新範式之間取得平衡，並尋求創新突破。就如十五五要求“加強中藥製劑、經典名方的發掘轉化”，與聯席會議提出配合國家對於經典名方的發展和應用的建議一致，包括經典名方的二次開發研究。香港各院校不斷產出中醫藥現代應用的科研成果，以新科技闡釋中醫藥的臨床實踐，醫療機構應提供更大空間，讓中醫藥在住院的前後兩端大幅減輕醫院的壓力。“實施中醫藥特色人才培養工程”也是十五五與聯席會議強化各大學中醫藥教育及科研力量、建立香港中醫藥大學、完善師承制度、建立中醫藥人才階梯等建議一致。容許人才以不同方式進入中醫界，同時接受“院校教育”及“師承”方式的培養，才可承傳與創新兼顧。

產業化應該是新規劃的重中之重，關鍵是如何落實把中醫藥作為新興策略產業發展，必須達到十五五“加強中藥資源保護利用和道地藥材生產基地建設，提高中藥品質，做大做強中醫藥產業”的要求。要整合民間的傳統中醫藥資源，不可讓源遠流長的技藝配方流失。保留一支堅持傳統中醫藥的根苗，是香港的獨特使命。要作出跨部門、跨界別的高層次協調，把視野拉寬，包括聯席會議積極倡議的中醫藥特色文化旅遊、餐飲、零售、扶持傳統中藥飲片讓中草藥標準與產業及供應鏈接軌、優化香港中成藥注册法規條例和審批流程等等。只要中醫藥能發展為龐大產業，不但可用整體經濟增長來抵消公共衛生開支的增長，也可以形成新的發展動力，惠及經濟民生。

要配合十五五“健全中醫藥服務體系，提升基層中醫藥服務能力，加強中醫優勢專科建設”，香港中醫藥必須能真正融入公共醫療衛生體系，而不是只佔總體公共衛生開支的一小部分或擔任輔助角色，特別是中醫藥在基層醫療必須提高到更大的佔比。香港中醫院要建立中醫優勢專科的目標也與十五五一致，但在新規劃中必須堅持其定位以中醫藥為主體，配以中西醫結合，主次分明不走樣。優勢專科也離不開中醫治理為主，不能本末倒置。

部分身兼全國政協的聯席會議成員過去兩年曾通過聯席會議收集意見，在兩會中作出相應的聯署提案，包括在香港設立 “嶺南中醫藥傳承中心”正好與“支持建設國家中醫藥傳承創新中心”的十五五一致；“考慮在境外設立中醫藥文化交流國際中心”和“利用港澳地區的國際優勢推動中醫藥文體旅品牌和服務”的聯署提案，也是促進十五五“弘揚中醫藥文化，推動中醫藥走向世界”的明確路徑；“建立橫跨兩岸四地的中醫藥產學研合作平臺”、“推動中醫藥保健產業的發展”等提案也緊貼十五五“做大做強中醫藥產業”的要求，都可以寫進香港首份五年規劃，發揮香港所長，服務國家發展大局。

撰文：黃炳逢

跨界別關注中醫藥聯席會議召集人

香港選舉委員會委員