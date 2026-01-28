要一份能承先啟後的財政預算案

適逢財政預算案咨詢期，筆者也參與了其中一場咨詢會，認同財爺對未來一年的經濟形勢分析，必須慎防因為地緣政治等因素產生的黑天鵝或灰犀牛，對回暖的香港經濟帶來不確定性，未來一年亦是十五五規劃的開局之年，極大的機遇及風險並存，必須要有充分的兩手準備。

筆者在去年的財政預算案咨詢時接受報章訪問，表示「香港財赤不足畏 勿撲熄火種」，不能因為令人擔憂的赤字而過度緊縮，阻礙復甦勢頭，政府必須先從自身出發，減少浪費，增加效率，改變體制上存在的公共開支漏洞，優化政府資源運用。按政府最新估算，經營帳目有望今年提早回復盈餘，反映只要經濟有所增長，赤字問題才能解決，財政政策不能過於保守，必須採取更進取、更具創意的手段。

正如筆者前兩年的建議，特區政府必須加大發債力度，以應付未來發展需要，加強公共財政的穩定性，特別是香港的債務仍然處於國際上的低水平，政府應該多發長債，以應付龐大基建及北都發展的需要，不要失掉時機。筆者在去年的施政報告選委咨詢會也向特首建議，研究如何利用穩定幣的發行結合政府發債創造新模式，惠及香港市民，特別是銀髮族，讓他們參與香港的長遠建設，並分享相關成果。

筆者在咨詢會也提到前兩年建議特區政府發行人民幣年金，並安排相關回報可以直接轉到香港居民的內地銀行帳號，像生果金一樣通過廣東計劃和福建計劃過河，給港人在內地的退休生活多一個選擇和便利，特別是大灣區，這樣同時可以增加市民購買年金的意欲，盤活退休人士手中閒置的大量資金，一舉數得。此建議前年也曾經通過立法會議員向金管局提出，希望在財政預算案能看到這方面有所動作。

作為“跨界別關注中醫藥聯席會議”的發起人和召集人，筆者也在咨詢會提到政府應該分配資源到中醫藥的產業化。聯席會議及各界2023年已經建議特首推動中醫藥產業化，為經濟增長帶來新動力，也看到特首在當年的施政報告把中醫藥列入“新興策略產業發展”的範圍，墊定政策基礎。醫衛局因為醫療衛生主要職能的關係，在中醫藥發展方面比較重視中醫服務、中醫專業及中醫藥的規管，而聯席會議一直提出中醫藥不單只是醫療衛生的事，更是全社會跨界別的事，甚至牽涉國家醫療衛生安全，要發展中醫藥成為策略產業，必須跨部門政策和資源，希望財爺能在財政上提供額外資源，支持中醫藥產業化，為經濟增添亮點，當中包括聯席會議及各界曾經建議的中醫藥特色文化旅遊，需要醫衛局以外的相關部門積極參與配合，不能單打獨鬥，各顧各地盤。

聯席會議在去年的施政報告諮詢時，首次提出成立由特首親自領導的「跨部門中醫藥發展領導小組」，以落實將中醫藥作為新興策略產業，協調各部門資源及工作。在聯席會議成立之初，也提出中醫藥發展專員的級別需要提升，由醫衛局長直接領導，而不是副秘書長。在上月剛剛公佈的“中醫藥發展藍圖”，將成立“中醫藥發展領導小組”, 由醫衞局長擔任主席，促進跨部門統籌協作，也會成立“中醫中藥發展諮詢委員會”，由中醫藥發展專員擔任主席。聯席會議將密切留意新架構能否收集研究不只是中醫藥界而是社會各界的廣泛意見，特別是中醫藥用家及消費者，達到預期的發展成果。

筆者了解到不少內地中醫藥企業也希望能在香港找到落腳點，通過我們的國際化優勢出海，在北都發展時政府應該已經預留空間給中醫藥產業，希望能真正完成中醫藥產學研的佈局，創造必要的生態環境，這些在筆者“發展北都區必須用上狠勁”的前文中已經提及，希望能在實際建設過程中見到行動，而不是只聞樓梯響。財政預算案能否為香港開創未來，取決於它能否在政策上承先啟後，得到有效落實！

撰文：黃炳逢

香港內地經貿協會會長

跨界別關注中醫藥聯席會議召集人