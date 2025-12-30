對日須強勢以待 不存任何幻想

對日本首相高市草苗的「台灣有事」言論，筆者曾發文表示絕對不能掉以輕心，必須聽其言、觀其行，進一步判斷日本現屆政府的真實意圖。從該言論發表至今，中國已經嚴正聲明反對，也逐步採取對應措施作出反制。但高市只是搪塞敷衍，並未作出正確回應，明顯不想撤回其言論。從其外交及國防的連串舉動看來，一方面想試探中國及國際社會的反應，希望得寸進尺；一方面凝聚支持其上台的國內右翼勢力，藉此達到既定政治圖謀。

日本國內所謂民意調查對高市的支持度，是否按其戲碼上演大家可想而知，但也掩蓋不住民間反對其言論的部分聲音。日本政府近日更大幅增加國防預算，右翼國會議員相繼出訪台灣，毫不忌諱與台獨勢力勾連，更有高市的重要僚屬提出日本要考慮擁有核武，狐狸尾巴經已盡露。對現屆日本政府絕不應該存有任何幻想，對日本右翼軍國主義復活的勢頭，我國必須及早作出準備，及時加強應對措施，如筆者之前撰文所說，硬的必須更硬、軟的必須更軟！

從日本現屆政府的舉動看來，就是要混淆視聽，強化「台灣地位未定論」，背離「一個中國」政策，在國內及國際渲染中國威脅論，試圖把台灣問題從中國內政的層面轉化到國際地緣政治層面，與其他國家一些與台獨勾連的政客互相呼應，從中為自己找到大力擴充軍備及脫離二戰後國際秩序的藉口，讓軍國主義的復辟有機可乘，其政治目的昭然若揭。大家試想想，在二戰期間對中國及亞洲國家造成巨大傷害的日本，一個從古到今不乏侵擾中國行為的日本，如果有朝一日建立足夠強大的軍事力量，甚至擁有核武，對中國及周邊國家的安全構成的風險會有多大？如果類似事情發生在美國身上，他們會容許嗎？

現屆日本政府是在自民黨失勢及政黨互相傾軋的亂局中誕生，在安倍晉三當首相時已經培育了一定勢力的右翼派系，不惜與長期執政盟友公明黨決裂，趁機把右翼代表人物高市捧上，高市為了要爭取成為日本首位女首相，也必須以極右姿態參選以取得足夠支持。當選後，她很有可能自知領導的是個短命政府，必須在下次選舉前加快達到其黨派的重要政治任務，甚至不惜鋌而走險。從其執政後的各個舉動，處處有安倍晉三當首相時的風格，只是為了在更短時間內完成任務，冒著更大的政治及外交風險，變本加厲地推動“中國威脅論”、支持台獨勢力、藉助歐美的力量圍堵中國、擺脫國際社會對其擴張軍力的羈絆等等，妄想中國及國際社會慢慢接受並適應其右翼舉動。這種投機的心態、轉移國民視線的手段，事實上是拿日本國民當賭注，把他們帶到戰爭邊緣，也為經濟添上更大的不確定性。對待日本時，必須準確區分右翼勢力及其他力量，當然要特別警惕軍國主義復辟的勢力。對於希望中日友好的正面力量，包括政界及民間的，也必須努力溝通維繫。

日本現屆政府的異動，讓筆者想起一戰結束後德國的納粹力量如何崛起。當年德國的右翼勢力試圖推翻一戰的成果，在歐洲國家麻痺大意的情況下，納粹力量日益坐大，終於演變成二次大戰。二戰後作為戰敗國的日本發展成為經濟大國，其軍事力量一直被戰勝國監督限制，特別是美國。日本的右翼勢力一直認為本國成為經濟強國但未能成為軍事自主的“正常國家”而耿耿於懷，建立自主的強大軍力之心不死，卻沒有認真反省歷史。美國為了圍堵中國，是否會一時大意，讓日本有機可乘，大力發展軍備，甚至擁有核武，成為脫韁野馬，到頭來威脅自身？畢竟曾經在日本投下兩枚原子彈的是美國！筆者從前說過，日本只會信服於戰勝過他們的國家，在他們心目中只有美國，中國要防止日本再次侵略，只有以強者的實力為本，再軟硬兼施。對於日本右翼勢力的抬頭及與台獨分子的合流，期待國家採取堅決的手段，不能使之影響國家的統一大業。

撰文：黃炳逢

香港內地經貿協會會長