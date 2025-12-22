新一屆立法會議員的使命和考驗

新一屆立法會議員在宏福苑火災後如期選出，讓政府及社會各界可以在立法會的全力支持配合下，更有效處理火災的後續工作，更重要的是進行全面、深入、精準、公平、公正的調查，給市民一個可以信服的交代，特別是下一步必須進行的深度改革。特首及社會各界除了極力支援火災居民，撫平傷痛，更需要認真查找並解決累積下來的系統性、結構性問題，避免類似災害再次發生，同時趁機檢視與經濟民生息息相關的各項制度，勇於改革那些曾被認為「行之有效」而跟不上社會經濟變化的“既定機制”，避免在其他方面重蹈覆轍。

香港面對種種挑戰和機遇，全球形勢風雲變幻，整個社會必須繼續前行，絕對不能停下來，特別是國家的十五五規劃即將展開，香港還有更重要的任務。立法會新一屆議員即將就任，他們作為管治架構的重要組成部分，肩負著重要使命，必須盡快全力投入工作，與政府和社會各界一起迎難而上，開創新局面。

作為選委會委員，筆者與一些立法會現任和候任議員有更多一點見面交流的機會，特別是一起推動有關中醫藥、內地港人、人才、職專教育等相關政策議題的議員。筆者參與發起的一些議題群組如「跨界別關注中醫藥聯席會」、「內地港人投票便利關注組」和「香港人才大融合促進組」等等，也與部分立法會議員、選委、 人大、政協及社會各界目標一致的組織及人士一起集思廣益，收集社會相關界別對特定議題的意見，本著愛國愛港的精神形成理性、務實及切合香港整體利益的建議，提供給政府及社會各界參考，希望政府在施政方面有更全面的考慮，更配合國家發展大局、更貼近市民所需。

在緊湊的選舉過程中，筆者有機會單獨與之交流過的候選人，都是有抱負、有擔當、有見地、有能力的愛國愛港人士，都以服務國家、服務香港為己任，願意投身到異常繁重複雜的議會工作。有些要犧牲原來的高薪厚祿，有些要走出舒適圈，有些為公職而暫時放下專業，確實值得讚賞。他們來自不同範疇、不同專業、不同行業、不同社會階層，也包括一些身兼全國人大代表、全國政協委員及內地各省市政協委員的議員，成分多元，廣泛地代表著社會各界，期望他們能夠把各階層的聲音真正帶到立法會，承擔起下情上達、上情下達、制定法例、審批撥款、監督政府、配合施政等重大責任，為香港在一國兩制下的繁榮安定發揮不可或缺的作用。

筆者特別要讚揚那些首次參選但沒有當選的“新丁”，他們個個都有高度使命感，希望以各自的專長和經驗為市民服務。雖然當中不少缺乏選舉及從政經驗，但也勇於放下現有工作，在緊湊的選舉安排中傾盡全力去參選。他們能成功拿到所需的各界別提名，有機會向大家展示各自的政綱及理念，甚至提出關乎香港未來的意見，無論當選與否，都是贏家，值得被重視和重用，都是有利與香港管治的優秀人才，期待他們日後在不同公職或特定崗位上發揮更大作用，特區政府也應該通過此次選舉，為他們提供更多服務社會的機會，讓選舉同時成為發掘優秀治港人才的制度。

作為政府與市民的重要溝通橋樑，立法會議員為社會各界發聲的作用不言而喻，在愛國者治港的制度下，議員們必須與選民的社會各界經常保持密切溝通，並及時反映各方意見，為特首和政府官員建言獻策，發揮民主協商的優勢。議員通過議會協助政府在制定政策及施政時更加貼地，從香港的整體利益出發，有效平衡監督政府運作及配合政府施政兩大關鍵角色，為公眾利益找到最大公約數。立法會議員如何在新一屆取得最佳績，合乎公眾期望，監督但配合特區管治，考驗著他們的智慧和能力，關乎著市民的福祉。

撰文：黃炳逢

香港選舉委員會委員

香港內地經貿協會會長