辛正兒 - 世界盃外圍賭博黑金鏈 執法斬斷減少社會禍害 | 社論

四年一度的世界盃，全球掀起熱潮，香港球迷追看之際，警方近日展開掃蕩行動，搗破8個非法賭博場所，拘捕150人，涉款逾3億元。這組數字不僅反映非法賭博的猖獗，更凸顯大型體育盛事背後隱藏的社會風險。當萬千市民沉浸於球賽激情，一條隱秘的「黑金鏈」正悄然運作，必須警惕。



淘汰賽階段，賭波風氣更熾熱，正是外圍賭博集團的吸金高峰期，原因是賽事期間話題流量暴增，為非法平台提供天然流量入口；其二，非法外圍賭博比合法博彩更具吸引力，賠率更高、玩法更靈活，輕易吸引「小額散戶」與「重注玩家」。社交媒體與通訊軟件盛行下，非法平台可輕易接觸潛在賭客。許多球迷起初「小賭怡情」，卻在連場激戰中越陷越深。三億元涉案款項僅屬冰山一角，背後實有一條完整成熟的「產業鏈」－－從莊家、中介、技術支援到洗錢渠道，分工精細，運作宛若企業。



值得肯定的是，警方絕非僅在世界盃期間才執法；回顧今年，當局針對外圍賭博的打擊從未間斷，搗破場所、拘捕人員、凍結資金，行動果斷，有效震懾犯罪分子，保護廣大市民，展現了執法部門的決心與效率。



然而，「道高一尺，魔高一丈」，外圍賭博的挑戰依然嚴峻。犯罪集團經打擊後，必然轉移陣地、改頭換面、捲土重來。更令人憂慮的是，目前尚屬分組賽階段，往後的淘汰賽張力與懸念將幾何級數上升，賭風勢必更熾熱，外圍集團必趁機加大宣傳攻勢，屆時警方的情報收集與執法難度將倍添挑戰。



面對如此形勢，我們對警方抱有充分信心。當局明言將加強針對性部署，從宣傳、教育、情報與執法四大方向多措並舉，誓要斬斷黑金鏈。其中進駐校園向學生開展教育尤為關鍵，畢竟入世未深的年輕人最易受朋輩影響與網絡引誘。我們同時期望警方進一步加強與科技企業合作，善用大數據與AI監測，實時辨識異常資金流動；並強化與內地及國際執法機構的情報共享，建立聯合打擊框架，以應對外圍賭博的跨境特性。



非法外圍賭博的危害絕不限於個人金錢損失，更侵蝕社會肌體－－許多家庭因一人嗜賭而妻離子散、債務纏身，衍生抑鬱、家暴甚至自殺悲劇。支持警方在世界盃熱潮間對犯罪團夥保持高壓態勢，除惡務盡，讓廣大市民（尤其是年輕人）以健康方式感受世界盃的激情與正能量。



辛正兒