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辛正兒 - 戰火外溢與太空軍備競賽 雙重危機下提前防範衝擊 | 社論

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辛正兒
5小時前
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時評 專欄
內容

　　2026年下半年的國際局勢，正以令人不安的速度朝更大危機發展。俄烏戰事與中東衝突不僅未見緩和曙光，反而同時出現危險的升級訊號，預示着一場更大範圍的動盪正在醞釀。身處衝突之外的香港，絕不能因此掉以輕心，必須對即將到來的能源與經濟衝擊做好萬全準備。

　　北約近日公布的一份招標文件，揭開了西方擬介入俄烏戰事的新篇章。這份僅25萬歐羅的項目，旨在為烏克蘭研發可癱瘓軍用機場的無人機與巡飛彈系統，其作戰定位赤裸裸地指向俄羅斯本土縱深目標。俄方已視此為北約直接參戰的挑釁行為。當波蘭、芬蘭等國高調備戰，歐洲戰爭的風險正從前線對峙，擴大為俄羅斯與北約集團全面衝突的導火索。停戰談判的希望，在雙方南轅北轍的條件下已渺茫得近乎虛幻，戰火不僅不會熄滅，反而可能燒向更廣闊的領土。

　　與此同時，中東局勢同樣走向更危險的軍事競賽。以色列國防部長卡茨首次明確將太空激光武器定為國防核心目標，意圖建立全球首個成熟太空打擊能力，此舉明顯是為應對伊朗的導彈威脅。以色列現有的「鐵弩」陸基激光系統與「箭三」反導系統，已為此計劃提供了堅實的技術基礎。然而，這項計劃無疑將加劇地區軍備競賽。伊朗因以色列持續攻擊黎巴嫩而拒絕與美國談判，美伊多哈進程再陷羅生門。外交大門關閉之際，太空武器的研發只會讓軍事對抗的火燄燒得更旺、更久。

　　兩場衝突正同步呈現「長期化」與「擴大化」的致命特徵。俄烏戰場的技術攻堅，正將戰線延伸至俄國心臟地帶；中東的太空武器計劃，則把衝突維度從地面、空中，拓展至外太空。短期內看不到任何停火可能，衝突範圍反而在醞釀擴大，這是對全球治理體系的沉重打擊。

　　對於香港而言，這兩場遙遠的戰爭絕非事不關己。戰事的延續與升級，將直接衝擊全球能源供應鏈與金融市場的穩定。中東的動盪可能癱瘓石油運輸要道，推高油價；歐洲戰火的擴大則會進一步撕裂全球貿易體系，引發難以預測的經濟衰退。政府和社會各界必須做好心理準備，提前制訂能源儲備、金融風險隔離與物資供應鏈保障等預防之策。在一個動盪的世界裏，惟有未雨綢繆，才能在危機的驚濤駭浪中站穩腳跟。

辛正兒

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