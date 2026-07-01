辛正兒 - 私人體育會須改革 順勢而為還富於民 | 社論

政府優化私人遊樂場地契約政策，要求27幅用地的私人體育會，由過往免地價或象徵式地價獲批土地，改為續約時繳付三分一地價，同時須向公眾開放至少三成時間。此項政策歷經多年部署，如今全面落實，方向正確，值得肯定。



回顧港英年代，個別私人體育會獲特殊優待，以極低廉代價租用市區靚地，卻收取高昂會籍費，會員非富則貴，儼然成為階級身份的象徵。這種制度延續至今，已不合時宜，更對社會造成不公平。土地資源珍貴，公共空間匱乏，市民大眾眼見黃金地段被少數會所長期佔用，卻不得其門而入，怨懟之情不難理解。特區政府果斷改革，既給予體育會充裕時間準備過渡，復以有序方式推動變革，處理手法穩妥成熟，盡顯管治智慧。



新安排下，私人體育會續約時須繳付三分一地價。社會上有意見關注部分體育會或難以負擔，但細心盤算，這些會所長年累月收取高昂會費，會員人數眾多，財政儲備豐厚，絕非捉襟見肘之輩。要求它們按「能者多付」原則承擔合理地價，一方面可為庫房帶來可觀收入，紓緩公共財政壓力；另一方面也讓這些昔日「特權俱樂部」履行應盡的社會責任，一洗「權貴聚會所」的負面標籤。



更進一步，私人體育會應以今次改革為契機，積極探索轉型之路。續約時承諾向公眾開放更多時段與設施，既可推動體育運動普及化，讓網球、高爾夫球等昔日貴族活動「走入尋常百姓家」，復能爭取市民對會方營運理念的認同。事實上，部分體育會雖擁有優質體育設施，卻長年不以體育掛帥，反淪為酬酢聯誼場所，浪費了珍貴的運動資源。開放予公眾使用，正是撥亂反正之舉。



若個別體育會認為繳付三分一地價超出負擔，亦可選擇轉為社區組織，屆時只需繳付象徵式地價，代價是全面開放設施予公眾使用。這條出路誠然艱巨，卻是最徹底的改革方向——從根本上破除階級化的營運思維，蛻變為真正服務社區的公共空間。回歸以民為本的精神，既可延續會所的歷史價值，更能以新角色貢獻社會，未嘗不是雙贏之局。私人遊樂場地契約改革，標誌着特區政府撥亂反正、還富於民的決心。期望各體育會順勢而為，與社會共行新路。



辛正兒