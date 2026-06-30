辛正兒 - 酒店房價「海市蜃樓」 民宿鬆綁吸客之道 | 社論

香港酒店房租貴絕全球，已不是新聞。從高級酒店每晚逾5000港元的入場費，到「五一」期間三星級酒店暴漲4倍的「海鮮價」，均令旅客側目。然而，當高端市場陶醉於「全球第一」的漲幅時，普羅大眾及背包客眼中所見，卻是另一幅景象：中檔酒店「房小價高」，廉價賓館性價比欠奉。結果，不少內地旅客選擇「閃遊」不過夜，寧願在深圳落腳、南下「即日來回」，香港的夜市經濟不振，這無疑是旅遊業結構性危機的警號。



當今全球旅遊趨勢，早已從「景點打卡」轉向「生活體驗」。背包客及年輕旅客追求的，並非金碧輝煌的大堂，而是與社區互動、親近自然的獨特記憶。鄉郊的離島風情、古樸的圍村文化，正是香港未被完全開發的旅遊寶藏。然而，過去僵化的《旅館業條例》，令鄉村屋宇因難以符合市區高廈的消防及建築標準，無法合法經營民宿，窒礙了深度遊的供給側發展。



面對此困局，民政事務總署提出鄉郊度假營及民宿牌照新指引，可謂對症下藥。香港旅遊業要擺脫「高房價趕客」的惡性循環，不能只靠豪華酒店撐場，更須順應國際深度遊的「慢活」潮流，而放寬民宿發牌條件，正是盤活旅遊資源的關鍵一步。



政府提出為鄉郊度假營及民宿「拆牆鬆綁」，靈活處理1961年前舊樓的結構與逃生要求，並容許以推車式滅火器、獨立煙霧偵測器等替代高成本消防系統，方向正確。這份指引體現了「因地制宜」的管治智慧，不再以「市區高樓」的硬指標扼殺鄉郊經濟。



制度創新貴在執行。當局表明會「視乎個別情況」接受替代方案，業界最憂慮的是審批過程過於保守、關卡重重。我們認為，在確保基本公眾安全的大前提下，取向應「寧寬莫嚴」。只要經營者承諾室內無明火設備、配備足夠滅火工具、確保逃生通道暢通，便應獲發基本牌照。過度苛求只會令民宿再度淪為「紙上談兵」，錯失復甦旅遊業的黃金時機。政府既要踏出放寬監管的第一步，就應以最大力度簡化程序，鼓勵鄉郊居民將空置村屋活化為特色民宿。



辛正兒