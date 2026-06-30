Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒 - 酒店房價「海市蜃樓」 民宿鬆綁吸客之道 | 社論

頭條社論
頭條社論
辛正兒
3小時前
閱讀更多
時評 專欄
內容

　　香港酒店房租貴絕全球，已不是新聞。從高級酒店每晚逾5000港元的入場費，到「五一」期間三星級酒店暴漲4倍的「海鮮價」，均令旅客側目。然而，當高端市場陶醉於「全球第一」的漲幅時，普羅大眾及背包客眼中所見，卻是另一幅景象：中檔酒店「房小價高」，廉價賓館性價比欠奉。結果，不少內地旅客選擇「閃遊」不過夜，寧願在深圳落腳、南下「即日來回」，香港的夜市經濟不振，這無疑是旅遊業結構性危機的警號。

　　當今全球旅遊趨勢，早已從「景點打卡」轉向「生活體驗」。背包客及年輕旅客追求的，並非金碧輝煌的大堂，而是與社區互動、親近自然的獨特記憶。鄉郊的離島風情、古樸的圍村文化，正是香港未被完全開發的旅遊寶藏。然而，過去僵化的《旅館業條例》，令鄉村屋宇因難以符合市區高廈的消防及建築標準，無法合法經營民宿，窒礙了深度遊的供給側發展。

　　面對此困局，民政事務總署提出鄉郊度假營及民宿牌照新指引，可謂對症下藥。香港旅遊業要擺脫「高房價趕客」的惡性循環，不能只靠豪華酒店撐場，更須順應國際深度遊的「慢活」潮流，而放寬民宿發牌條件，正是盤活旅遊資源的關鍵一步。

　　政府提出為鄉郊度假營及民宿「拆牆鬆綁」，靈活處理1961年前舊樓的結構與逃生要求，並容許以推車式滅火器、獨立煙霧偵測器等替代高成本消防系統，方向正確。這份指引體現了「因地制宜」的管治智慧，不再以「市區高樓」的硬指標扼殺鄉郊經濟。

　　制度創新貴在執行。當局表明會「視乎個別情況」接受替代方案，業界最憂慮的是審批過程過於保守、關卡重重。我們認為，在確保基本公眾安全的大前提下，取向應「寧寬莫嚴」。只要經營者承諾室內無明火設備、配備足夠滅火工具、確保逃生通道暢通，便應獲發基本牌照。過度苛求只會令民宿再度淪為「紙上談兵」，錯失復甦旅遊業的黃金時機。政府既要踏出放寬監管的第一步，就應以最大力度簡化程序，鼓勵鄉郊居民將空置村屋活化為特色民宿。

辛正兒

最Hit
鄧特希呂晶晶被譚凱琪入稟呈請破產 意外踢爆夫妻關係 女方曾戀林韋辰 與陳展鵬地下情？
鄧特希呂晶晶被譚凱琪入稟呈請破產 意外踢爆夫妻關係 女方曾戀林韋辰 與陳展鵬地下情？
影視圈
10小時前
世界盃2026｜巴西2：1反勝日本。路透社
世界盃2026｜馬天尼利96分鐘絕殺 巴西2：1反勝日本
足球世界
4小時前
中年好聲音4｜雷小雷出局龍婷竟偷笑？ 網民瘋狂截圖熱議轟黑心 身世坎坷由嫲嫲執藥養大
中年好聲音4｜雷小雷出局龍婷竟偷笑？ 網民瘋狂截圖熱議轟黑心 身世坎坷由嫲嫲執藥養大
影視圈
14小時前
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
影視圈
8小時前
強厄爾尼諾今夏形成 或成史上最強 天文台：超強颱風風險增 或現破紀錄高溫
01:21
強厄爾尼諾今夏形成 或成史上最強 天文台：超強颱風風險增 或現破紀錄高溫
社會
13小時前
北上長住隨時跌入「全球徵稅」網？項明生教一招合法避稅惹議 網民反問：住老人院點算？｜Juicy叮
北上長住隨時跌入「全球徵稅」網？項明生教一招合法避稅惹議 網民反問：住老人院點算？｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
世界盃2026預告｜日本惡鬥巴西拼淘汰賽首勝 加普化悲憤為力量率荷蘭惡鬥摩洛哥
足球世界
12小時前
打風？天文台指南海中北部或存低壓區 周末離岸風力達「三號波」超級電腦料7.5最接近本港
01:21
打風？天文台指南海中北部或存低壓區 周末離岸風力達「三號波」超級電腦料7.5最接近本港
社會
16小時前
譚凱琪（左）入稟呈請金牌監製鄧特希（中）與女演員呂晶晶（右）破產 。資料圖片
譚凱琪入稟呈請金牌監製鄧特希與女演員呂晶晶破產
社會
12小時前
老師鐵飯碗粉碎？！小學阿Sir學期尾慘食「無情雞」 有PGDE讀碩士仍被炒 絕望嘆：「準備乞食...」｜Juicy叮
老師鐵飯碗粉碎？！小學阿Sir學期尾慘食「無情雞」 有PGDE讀碩士仍被炒 絕望嘆：「準備乞食...」｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
更多文章
辛正兒 - 能源價格難快回穩 企業解畫消減矛盾 | 社論
　　中東戰事反覆，霍爾木茲海峽重燃戰火，全球能源市場的神經緊繃。美伊衝突不僅直接摧毀了中東多個關鍵天然氣設施，更令全球約兩成石油及液化天然氣貿易流經的「能源咽喉」通行受阻。供應中斷的陰霾揮之不去，國際油價一度飆升三至四成，歐洲天然氣價格更上漲三成半。即使日後實現停火，受損設施修復需時數年，部分產能甚至永遠無法重返戰前水平。這場戰事已演化為一場席捲全球的通脹風暴，對香港這個完全依賴進口能源的國際城市
2026-06-29 02:00 HKT
頭條社論