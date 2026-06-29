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辛正兒 - 能源價格難快回穩 企業解畫消減矛盾 | 社論

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辛正兒
2小時前
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時評 專欄
內容

　　中東戰事反覆，霍爾木茲海峽重燃戰火，全球能源市場的神經緊繃。美伊衝突不僅直接摧毀了中東多個關鍵天然氣設施，更令全球約兩成石油及液化天然氣貿易流經的「能源咽喉」通行受阻。供應中斷的陰霾揮之不去，國際油價一度飆升三至四成，歐洲天然氣價格更上漲三成半。即使日後實現停火，受損設施修復需時數年，部分產能甚至永遠無法重返戰前水平。這場戰事已演化為一場席捲全球的通脹風暴，對香港這個完全依賴進口能源的國際城市而言，衝擊直接而深刻。

　　能源價格高企，最受打擊的必然是普羅大眾和依賴燃油維生的商業車輛司機。調查顯示，超過八成的商用車司機油費開支已佔月入兩成以上。通脹壓力如烏雲壓頂，日常交通運輸成本上升，最終必然轉嫁至物價，令基層市民百上加斤。政府即時反應，動用公帑推出寬減商用車隧道費、提供每公升三元柴油補貼及石油氣燃料補助等措施，為期兩個月，涉款近二十億港元。這些「應急止血」之舉固然值得肯定，但若企業界未能同步回應，公共資源的效益恐將大打折扣。

　　令人憂慮的是，香港的油公司「加快減慢」陋習由來已久，屢遭詬病。市場長期由寡頭壟斷，定價機制不透明，油公司聲稱受庫存成本影響延遲減價，但公眾質疑為何加價時卻從不考慮平價庫存。以近期為例，國際油價明顯下跌期間，內地油價下調約百分之四至五，香港跌幅卻不足一至一點二個百分點，對比懸殊，市民觀感惡劣。政府早前推出的每公升三元柴油補貼，甚至在措施生效前已被部分油公司的加價幅度「抵銷」，公帑如同被暗中蠶食！

　　港燈高層昨天接受媒體訪問，解釋燃料調整費連續上調的原因，包括中東設施受損逼使轉購價格倍增的現貨市場，並承認成本上升會轉嫁市民，但強調只是收回實際成本並無獲利，亦推出特別電費補助。他前瞻性地指，由於「延後效應」，價格上調可能持續數月，期望日後現貨價格有所紓緩。這番「公開解畫」，有助釋除公眾一些疑慮，但更重要是溝通，讓公眾理解價格變動的來龍去脈，減少猜疑與對立。

　　市民的期望很簡單：既然油公司與電力公司關係千家萬戶的生計，就應主動定期公開採購成本、定價機制等關鍵數據，讓公眾監察。這既為自己避嫌，也減少因資訊不對稱而引發矛盾。中東戰事何時了結無人能料，能源價格短期內難以大幅回落，在這個艱難時刻，政府已帶頭動用公帑紓困，企業巨頭們更應放下「利潤最大化」的短期思維，克制加價，加快減價，與社會共渡時艱，而非成為推高通脹的幫兇。

辛正兒

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