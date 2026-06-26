辛正兒 - AI時代不等人 全民培訓提速 | 社論

人工智能正以顛覆性速度改寫全球經濟格局與社會運作模式。政務司司長陳國基明確提出，中短期內要實現全港學校所有學生的AI教育，並建立人才庫。這番表態，既是對時代挑戰的及時回應，亦是對香港未來競爭力的關鍵投資。面對歐美及新加坡等經濟體已將AI教育列為國策，香港必須以更大決心、更強執行力，將AI素養從校園拓展至全民，並納入未來五年規劃，方能避免在科技浪潮中掉隊。



AI技術的急速滲透，已非「會否發生」的問題，而是「如何適應」的考驗。若香港僅少部分人掌握AI技能，而普羅大眾缺乏基本數碼認知，社會數碼鴻溝將加劇，企業營運效率與整體經濟動力亦必然受制。陳國基司長強調的「全面提升所有學生AI素養」，正是從根基解決此結構性隱患。然而，教育成果需時顯現，中短期目標雖明確，但執行細節與資源投放必須較目前《中小學數字教育發展藍圖》更具前瞻性與靈活性，否則當首批系統性培訓的學生畢業時，AI技術或已數度迭代，課程內容恐淪為「過去式」。



縱觀歐美先進經濟體，其政策各有側重：美國以市場力量結合國家戰略，英國嚴守倫理規範，芬蘭培養批判思維，新加坡則以國家平台統籌推進。香港有其獨特優勢－－背靠內地龐大科技生態，擁有國際化視野與法治環境，但人口規模與產業結構有別於上述經濟體。因此，港府不能照搬任何單一模式，而應制訂「兩條腿走路」策略：一方面，學校教育需與內地AI發展接軌，借助大灣區資源，讓學生及早接觸國家級科技項目與應用場景；另一方面，針對在職人士及長者，需設計靈活、實用的再培訓課程，確保全民共享AI紅利，而非被技術邊緣化。



當前香港在AI教育政策上雖已起步，但對比新加坡的「四學」框架與明確路線圖，香港的藍圖仍偏向原則性指引，缺乏具體時間表與量化指標。陳國基司長提及的「人才庫」構想，必須與產業需求對接，否則只會淪為空洞數據。我們認為，港府應立即着手，將AI全民培訓大計納入正草擬的五年規劃之中，明確每年培訓名額、撥款額度、課程標準及評核機制。同時，須打破部門壁壘，由教育、創科、勞工及福利等政策局協作，確保人才培育與就業市場無縫銜接。



AI浪潮不等人，香港的競爭力從來建基於靈活應變與前瞻規劃。今天對AI教育的每分投入，將決定明日社會的整體生產力與創新能力。



辛正兒