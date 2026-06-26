邵家輝 - 國安 家安 | 家輝講場

長久以來，一些西方媒體與政客不時抹黑香港，企圖干預中國內政。近期《華盛頓郵報》就香港制訂《維護國家安全（程序事項）規例》發表的社論，是又一典型例證。



制訂該程序規例，旨在清楚述明在國安法例下，界定特區法律中其他危害國安罪行的機制。那本來已包括在法例的立法原意內，如今只是加以闡明，消除潛在的模糊地帶和法律爭議。當中既沒有訂立新罪行，亦未改變現行罰則及執法權力，且不具追溯力，不適用於已終結的法律程序，更不會將任何合法行為變成罪行。「令國安法更具遏制性」之說是子虛烏有。



《華盛頓郵報》社論意指規例賦予特首新權力，實屬誤導。行政長官發出證明書機制已載於法例，並非新增權力。事實上，行政機關掌握相關專業知識、資源及情報，適合就國安事務作評估和判斷，法院則負責依法審理並裁決。此乃普通法體系的既定原則，早獲英、美等多個司法管轄區的法院確認。



該社論亦刻意妖魔化《香港國安法》，指其摧毀香港公民及政治生活，削弱旅遊營商吸引力云云。但事實是，過去反中亂港分子及外部勢力長期煽動對立，令香港社會爭鬥內耗不休，至2019年更催生「黑暴」，嚴重威脅市民生命財產安全。正是《香港國安法》的實施，才讓社會恢復秩序，市民重過安穩生活。



此外，疫後訪港旅客數字顯著回升，香港在多項國際經濟排名中依然名列前茅，更有商會調查顯示在港美資企業對香港法治信心持續增加。凡此種種，足證該社論顛倒是非、嚴重失實。



香港是法治社會，國安法例只針對極少數心懷不軌之徒，奉公守法的普羅大眾絕不會誤墮法網，人權自由與中外企業的合法權益一樣依法獲保障，各界盡可安心。國安才能家安，大家勿輕信失實妄言。



全國政協委員

自由黨主席

立法會議員（批發及零售界）

邵家輝