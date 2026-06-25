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辛正兒 - 郊野公園逼爆亂象 收費才是保育之道 | 社論

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辛正兒
4小時前
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時評 專欄
內容

　　西貢東郊野公園近年成為內地社交媒體上的「打卡熱點」，每逢長假，山道人潮如湧，營地帳幕密布，現場不時傳出秩序混亂、環境衛生惡化等負面消息。過去3年，漁護署與食環署一共接獲逾800宗投訴，涵蓋非法活動、不當行為與設施損耗，數字背後反映的，是自然景觀正承受遠超其負荷的人為壓力。

　　面對此困局，政府目前的對策偏重於科技監察與預先登記。無人機、閉路電視、智能監控系統等，確能提升管理效率。而破邊洲即將推行的預約制，亦屬初步嘗試。然而，這些措施只能「治標」，無法「治本」。科技可監察人流，卻無法抑制人流；預約制可限制數字，卻無法解決高峰期的極端擠塞，更無法為長期維護籌集充足資金。當設施損耗加速、山徑侵蝕惡化、清潔壓力倍增，單靠行政手段與公帑補貼，終究難以持續。

　　環顧全球，對著名自然及文化遺產實施收費，早已是常態。法國羅浮宮與凡爾賽宮將從2026年起實行「差異化定價」，向非歐洲經濟區遊客收取更高票價，預計每年帶來數千萬歐羅額外收入，用於緊急修繕；柬埔寨吳哥窟向外國遊客收取37美元門票，日本亦正醞釀博物館雙軌收費。這些例子清楚說明，收費並非「趕客」，而是讓「使用者」分擔保護成本，將旅客流量轉化為保育資源的現實機制。

　　西貢東郊野公園的情況，完全具備引入收費的條件－－其受歡迎程度極高，且承受巨大壓力，正正符合「只在熱點實施」的國際慣例。政府更可進一步參考「不同日子不同收費」的彈性定價，於旺季收取較高費用，淡季維持低價或免費，既能引導旅客選擇非高峰時段出行，達成分流效果，又能讓預算有限的遊客有所取捨，體現社會公平。

　　當局必須認清，此刻猶豫不決，只會令生態損害累積至不可逆轉的地步。修改法例需時，但公眾討論與政策準備可以同步展開。政府應果斷提出具體收費方案，讓市民、業界與內地旅客有充足時間適應，並清晰說明款項專用於郊野公園的保育與設施提升。收費不是壁壘，而是對自然資產的尊重與承諾。

辛正兒

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