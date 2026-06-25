黃麗君 - 北都大學城規劃不可修修補補 | 中環High Tea

特區政府現正以高速規劃興建北都大學城，作為對接國家「十五五」規劃的核心內容。根據政府今年一月提交立法會的文件指出，北都三大區域都會建設大學城，分別位於洪水橋、牛潭尾、以及新界北新市鎮。



按現時的發展規劃，三個大學城以位於「高端專業服務和物流樞紐」區的洪水橋會最早落成，於2026年推出供院校使用，暫時佔地9公頃。至於位於「創新科技地帶」的牛潭尾大學城及新界北新市鎮的大學城用地，將分別於2028年及2030年推出熟地供發展，佔地分別為52公頃及40公頃。



按政府的規劃，洪水橋用地的定位為應用型高等教育及國際化人才培訓中心，牛潭尾是作為生命健康科技、人工智能、機械人、微電子等先進產業創新發展的平台，而新界北新市鎮的土地會供發展綜合藝術暨產業校區。按現時政府已確定的供地面積，洪水橋、牛潭尾及新界北新市鎮大學城的佔地比例是9︰52︰40。這個比例恰當和合理嗎？



政府對北都大學城的規劃和目標，可能隨着時間的轉變有所調整，但北都從來的定位都是配合國家政策，搞創新、科技、前沿研究的地方。以此為原則規劃大學城，大家也許會問：為何洪水橋只撥出9公頃用地？為何新界北新市鎮會預留40公頃土地配合香港演藝學院第二校舍建設，並成為綜合藝術暨產業校區？新界北這40公頃大學城，可為創新、科技、前沿研究作出甚麼貢獻？它佔地比洪水橋大學城大幾倍，又是甚麼道理呢？



現在北都要提速進行發展，有議員已表達了於洪水橋的大學城具備條件將規模擴大至最少24公頃。教育局局長蔡若蓮回應指大學城規劃是「動態調整」過程，政府會按實際情況擴大規劃，而社會與科技急速發展，大學城規劃得保持彈性，甚至「適當的戰略性留白」。



蔡若蓮的表述，意指北都大學城規劃在社會發展需要的前提下，有調整的空間。既然政府有求變的思維，則應來一次全面、重新規劃，不應是修修補補式的調整。其實很多人不會太明白如何謂「動態調整」，以至甚麼是「戰略性留白」。這些概念其實有點嚇人，因為「動態調整」是否代表是不斷地可以改變？「留白」是否代表有地也不規劃，留下日後用作填補？這些概念會與策略性規劃有矛盾嗎？



北都大學城是香港未來作為全球教育樞紐的亮點，如何規劃必須要有理有據、有目標、有內容、有框架、有布局，才能發揮最大的協同效應，才能成為國際認可的頂級學府。政府今天必須要認真地全面重新規劃，打造真正具策略性價值的大學城，才不負國家所託！



黃麗君