辛正兒 - 五年規劃重點 加快擴大算力 | 社論

人工智能浪潮席捲全球，算力已不僅是技術參數，更被視為驅動數字經濟的「核心生產力」與地區戰略資源。香港正編制首個五年計劃，在政府諮詢會上，有商會代表倡議「基建先行」，發展北部都會區須超前部署算力與數據中心。這絕非單純的技術升級，而是關乎香港未來經濟命脈的關鍵抉擇。



香港在數據基建上擁有世界級優勢，數據中心市場全球排名第四，是連接全球的「超級聯繫人」。然而，算力發展仍有大量空間。目前數碼港AI超算中心算力約5000 PFLOPS，與紐約、倫敦等國際城市相比差距顯著。若AI企業長期依賴境外雲服務，香港將面臨「數字命門」受制於人的風險。因此，將算力設施列為五年規劃重中之重，不僅是追趕，更是建立自主可控的「算力主權」，以滿足未來海量需求的必要之舉。



然而，香港的追趕之路挑戰重重，必須系統性破局。高昂的工業電價（約每度1.44至1.67港元）是馬來西亞柔佛州的五倍，侵蝕了算力成本優勢。沙嶺數據園區雖然已動工，預計2032年可將算力提升36倍至18萬PFLOPS，但其「雙信封制」招標及未來電網擴容壓力，均帶來考驗。更重要的是，香港AI上游產業少，科研成果轉化薄弱，產業生態的「空心化」非一朝一夕能填補。



面對這些結構性挑戰，五年規劃必須展現「超前部署」的戰略縱深。短期內，應加快數碼港超算中心擴容，並透過「算電協同」機制，探索引入內地綠電以緩解能源瓶頸。長遠而言，沙嶺園區不僅是算力工廠，更應是「全球AI創業的超級孵化器」，透過「算力+資本」的獨特優勢，吸引全球頂尖人才與企業落戶，將香港的國際化法治與金融優勢，轉化為AI時代的核心競爭力。



算力建設是香港實現「國際創科中心」願景的基石，不容有失。惟有將算力部署提升至戰略核心，並輔以大刀闊斧的能源與產業政策改革，香港才能在激烈的區域競賽中突圍，為未來經濟持續發展注入強勁動能。



辛正兒