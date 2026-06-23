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辛正兒 - 佛得角世盃奇蹟 小國大夢的啟示 | 社論

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辛正兒
2小時前
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時評 專欄
內容

　　足球果真是圓的。當意大利這支四屆世界盃冠軍豪門，竟連續三屆、長達十二年缺席世界盃決賽周之際，一個人口僅五十萬的西非小島國佛得角，卻以初生之犢的姿態，有機會晉身2026年世界盃三十二強。這個對比何其諷刺，又何其振奮人心。

　　佛得角首場分組賽，土生土長的門將禾仙夏帶領一眾歸化隊友，成功守和足球強國西班牙零比零，賽後好評如潮，然後以二比二逼和烏拉圭。一時間，「佛得角」三個字成為國際體壇的熱搜關鍵詞，彷彿一夜之間，這個小島國從世界地圖的邊緣走到了舞台中央。

　　不少論者嘖嘖稱奇，認為區區五十萬人口的小國，足球成就竟比許多人口大國更為亮眼。然而，背後都有其邏輯。佛得角的成功，絕非偶然的麻雀變鳳凰。

　　深入了解便會發現，佛得角雖地狹人稀，卻坐擁獨特的結構性優勢。首先，得益於與前宗主國葡萄牙的深厚淵源，大量佛得角移民及後裔在葡萄牙定居，單是葡萄牙境內便有多達七萬名佛得角裔人口。這條血脈相連的臍帶，為佛得角足球提供了源源不絕的人才庫。其次，歐盟與非加太集團簽訂的《科托努協定》，賦予佛得角球員在歐洲聯賽享有與歐盟居民同等的待遇，使他們不佔用非歐盟外援名額，得以在歐洲各大聯賽中磨練成長。翻看佛得角國家隊名單，全員均在海外聯賽效力，其中近半數效力葡萄牙球會，這些球員身經百戰，擁有豐富的國際賽事經驗，所謂「弱旅」，實力其實絕不弱小。

　　佛得角的崛起，再次印證了世界盃這個國際舞台的強大影響力。回想1990年，非洲雄獅喀麥隆在意大利世界盃戰績彪炳，雖然最終未獲名次，但「喀麥隆」之名從此響遍全球。如今佛得角同樣借助世界盃的聚光燈，一夜之間成為「以小博大」的代名詞，國家知名度飆升，這份無形資產，勢將為其未來帶來旅遊、投資等實質經濟利益。

　　佛得角的故事，對於那些足球發展相對落後的國家而言，無疑是一劑強心針與一面鏡子。它說明了，人口多寡並非決定性因素，關鍵在於能否善用國際網絡、制訂策略、打通人才培養與輸送的渠道。與其望洋興歎，不如從後追上，畢竟足球場上，奇蹟從來留給有準備的人。

辛正兒

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