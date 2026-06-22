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辛正兒 - 防社交平台遺害 源頭監管更重要 | 社論

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辛正兒
4小時前
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時評 專欄
內容

　　香港與英國，在應對社交平台衝擊青少年問題上，正走向兩條截然不同的路。英國選擇以立法禁令作強力切割，香港則持續以教育輔導的「溫和路線」。兩地取態差異，源於民情與社會共識之別，但全球趨勢警鐘已響，香港不能只滿足於現有措施，必須以前瞻視角，審視規管策略的深層不足。

　　香港現行措施，從衞生署更新指引、教育局推動數碼素養，到將中學精神健康「三層應急機制」恆常化及擴大至小學，並資助「Open噏」網上輔導平台，方向正確且務實。這些做法強調家校合作與早期介入，旨在培養青少年的「免疫力」，而非對科技說不。此舉較貼合香港社會強調自由選擇與循序漸進的傳統，民意亦未形成要求立法管制的高漲聲浪。

　　然而，香港的隱憂正在於「輔導先行」的局限性。目前所有指引均無法律約束力，學校對手機管理寬嚴不一，成效參差。更關鍵的是，英國及澳洲等地的立法討論揭示了一個核心事實：問題的根源，在於社交平台利用算法不斷推送高風險內容，從根本上操控用戶的注意力與心理健康。香港現行策略側重於「教導青少年如何應對風險」，卻幾乎未有觸及「如何約束平台設計源頭」這一根本命題。

　　英國禁令雖顯決心，但其曝露的弊端－－執行困難、青少年轉向更隱蔽平台、斷崖式解禁風險－－同樣值得香港警惕。這說明，簡單的「一刀切」或純粹的年齡驗證，並非萬靈丹。若香港未來需加強規管，政府必須深入研究一個核心問題：如何有效監管社交平台的算法邏輯，強制其降低對未成年人的誘導性推送具風險的內容，而非僅將責任轉嫁給家長和學校。

　　換言之，香港既要補足輔導資源不足的短板，更要具備「動搖平台根本運作模式」的規管智慧。當英國等先行者已證明純粹禁令的不足，香港有後發優勢，應探討一種結合「數碼素養教育」與「平台源頭責任立法」的混合模式。這並非否定現有工作，而是強調：不能單靠開導心智未成熟的青少年去對抗精密設計的商業算法，政府必須為他們築起更堅固的制度保護網。唯有如此，才能在保障青少年健康成長與維護數碼自由之間，找到真正的平衡。

辛正兒

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2026-06-18 02:00 HKT
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