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辛正兒 - 投入資源回饋 提高捐血意欲 | 社論

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辛正兒
3小時前
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時評 專欄
內容

　　立法會舉行年度捐血日，官員與多位議員身體力行響應，紅十字會亦呼籲公眾踴躍捐血。然而，這類活動固然起示範意義，卻無法掩蓋一個現實：每逢長假期前後，血庫存量不時告急，需臨時呼籲市民捐血。這種應急模式，絕非長久之計。

　　香港捐血情況正面臨結構性挑戰。過去十年，捐血人數銳減近四分一，年輕群體跌幅尤為驚人，16至20歲組群的捐血人次較疫情前暴跌逾五成。更令人憂慮的是，捐血人口日趨老化，51歲以上捐血者所佔比例由13%急升至33%，年輕捐血者比例則萎縮至不足17%。紅十字會每日需收集約650包血液方能維持供應，但香港捐血人口僅佔總人口的1.7%，遠低於歐盟平均的2.4%。隨着人口老化，血庫危機只會越演越烈。

　　紅十字會近年推出數碼化獎賞計劃、流動捐血隊深入社區、設立青少年捐血獎章等措施，雖屬積極，卻仍局限於「方便既有捐血者」的層面，未能從政策與制度層面大幅擴闊捐血者基礎。反觀歐美，其創新方向更為進取。意大利法定有薪捐血假，令每人年均捐血次數增加約四成；法國剛通過法案讓僱員於工作時間捐血，每年可享八次有薪缺勤；克羅地亞首都向達到捐血次數門檻的公民提供免費公共交通通行證；奧地利則為捐血者提供深度健康檢查，研究顯示這能令再次捐血意欲提高最多33%，而每人次成本僅約1歐羅。這些政策背後的理念，是透過制度性的尊重與回饋，將捐血轉化為一種更便捷、更受社會認可的行為，而非單純依賴道德呼籲。

　　香港要扭轉困局，須從三方面着手改革。第一，政策支援要到位。研究法定有薪捐血假的可行性，並考慮向捐血者提供交通補貼或健康檢查加值服務。第二，資源投入要足夠。延長捐血站服務時間、增設固定捐血站、善用流動捐血隊深入社區，從時間與空間上消除捐血障礙。第三，教育宣傳要深耕。借鑑荷蘭與《英雄聯盟》聯名吸引年輕登記者的成功經驗，運用科技與遊戲化元素重塑捐血體驗，同時在學校教育中系統性灌輸捐血救人的公民意識。

　　若現有制度原地踏步，血庫「定期告急、臨時呼籲」的循環便不會終止。要真正實現「人人為我，我為人人」的捐血文化，政府須展現更大決心，將鼓勵捐血提升至公共衞生戰略層面，以政策創新與實際資源回應這個關乎生命的命題。

辛正兒

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