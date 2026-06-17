辛正兒 - 世界盃掀熱潮 研推體育經濟 | 社論

第十五屆全運會圓滿落幕，香港作為主辦城市之一，不僅成功舉辦多項賽事，更在區域協作、城市基建與盛事經濟等層面取得豐碩成果。這份成績單充分證明，香港完全具備協辦國際大型體育盛事的能力與條件。然而，盛宴過後，近日迎來世界盃，社會各界應研究：香港如何在體育經濟這盤大棋中，找到最合適自己的位置？



毫無疑問，香港有條件申辦國際大型體育盛事。啟德體育園經受住全運會考驗，機電系統「零事故」、跨境賽事「零延遲」的專業表現，加上一萬六千名志願者的龐大服務團隊，展示了香港舉辦頂級賽事的軟硬實力。更重要的是，全運會開創了「一國兩制」下粵港澳三地協作的新模式，為日後申辦更大型的國際賽事累積了寶貴經驗。



然而，體育經濟的發展講求因地制宜，而非盲目求大。四年一度的世界盃熱潮，清楚告訴我們，這類超巨型賽事對主辦國而言，往往是一場「短期脈衝」，GDP拉動有限，公共基建投入卻可能造成沉重的財政負擔。國際足聯獲取的轉播與門票收入高達數十億美元，而基礎設施成本卻由東道國政府和納稅人承擔，效益分配極不均勻。香港地小人多，若單獨申辦世界盃或奧運會此等規模的賽事，不僅涉及國家層面的申辦程序，更需投入天文數字的基建、商業贊助與人力資源，成本效益實需審慎評估。



香港的優勢在於精準定位，而非貪大求全。近年香港劍擊隊在國際賽事屢創佳績，張家朗連續兩屆奧運奪金，令「香港劍擊」成為國際體壇焦點。申辦劍擊世界錦標賽或世界盃分站賽等大型專項賽事，既能善用現有場館，亦能以最小成本換取最大的國際曝光，將香港的城市品牌與體育成就捆綁輸出，正是「體育+文創」與「體育+旅遊」的最佳示範。



至於世界盃或奧運會等超巨型賽事，香港應秉持「配合國家、協同發展」的策略，爭取與大灣區兄弟城市聯合申辦，發揮「1+1+1大於3」的協同效應。這不僅能分攤成本、共享資源，更能進一步深化區域融合，讓香港在國家體育產業大棋局中擔當關鍵角色。



辛正兒