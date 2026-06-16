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辛正兒 - 勿小看「夾公仔」成癮風險 監管與研究須雙軌並行 | 社論

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辛正兒
5小時前
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時評 專欄
內容

　　消委會公布，過去3年接獲的夾公仔機投訴急劇上升，由2023年的16宗飆升至去年的138宗。當中不乏花費2000多元夾出損壞公仔，甚至夾出空無一物的紙盒等荒誕個案。雖然這些消費爭議最終大多在消委會介入下獲得解決，但公眾不能僅僅將問題視為個別商戶的誠信缺失。綜合歐美及日本的研究，夾公仔機對青少年造成的心理成癮、財務損失與長遠行為影響，遠比個案式消費投訴來得深遠。社會必須正視這股暗藏的風險。

　　消委會接獲的投訴，反映了制度漏洞：機台設定異常、獎品質素成疑、中獎難度過高、投訴無門。這些問題固然有賴加強執法與發牌制度來堵塞，例如香港正計劃將夾公仔機納入「有獎娛樂」牌照規管，強制公開聯絡資訊及張貼成癮警告。但更值得家長、教育界、社工界及政府關注的是，夾公仔機並非「無害」的消閒遊戲。

　　有研究指出，機器刻意製造「差一點就贏」的錯覺，觸發類似賭博的「近失效應」與「控制錯覺」。青少年在聲光效果與不確定獎勵刺激下，大腦分泌多巴胺，形成「再玩一次」的成癮循環。英國2025年的研究更發現，許多成年賭客的「入門」經歷，正是始於童年接觸這類「無害」娛樂。兒時頻繁遊玩者，日後出現賭博問題的機率顯著較高。換言之，夾公仔機可能是通往賭博的「入門產品」。

　　香港目前每局上限5元、獎品上限300元的規定，遠遠未能應對這種深層次的心理與行為風險。無人店舖林立，青少年缺乏監管下更容易過度消費，甚至不知不覺耗盡生活費。消委會的投訴數字只是冰山一角，真正值得警惕的，是那些從未投訴、卻默默成癮的年輕人。

　　故此，政府一方面應加快推行發牌制度，並參考英國將夾公仔機明確歸類為「丁類博彩」，限制每局金額及獎品價值，同時要求公示回報率；另方面，必須委託本地大學或相關部門，就夾公仔機對本地青少年行為的影響展開系統性研究。唯有掌握本土數據，才能制訂針對性的預防教育與干預策略。

　　切勿因為遊戲看似「低技術、低金額」，就低估其長遠禍害。防患於未然，遠勝於日後付出更大的社會代價。

辛正兒

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2026-06-15 02:00 HKT
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