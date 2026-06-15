辛正兒 - 把握十五五機遇 加力吸創科人才 | 社論

創科局局長孫東向傳媒闡述本港首份五年規劃的藍圖，明確指出香港創科體系已基本成型，並將在人工智能、生命健康及機械人三大方向持續深耕。這幅願景令人期待，但要把「國際創科中心」這塊招牌擦亮，核心關鍵始終在於「人才」。尤其在全球地緣政治重構、歐美部分國家陷入極右保守主義的當下，香港更應善用「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，化危機為轉機，精準出擊搶奪全球創科人才。



過去幾年，本港推出的各項招攬人才入境計劃成績斐然，有效填充了本地專才庫。然而，創新科技是驅動新經濟的引擎，速度決定成敗。當全球都在爭奪頂尖創科人才時，我們不能只滿足於常規的入境渠道，必須有更進取、更聚焦的專項措施。孫東局長提出的「全球青年創新平台」，讓世界各地青年「背着背包」就能直接前來北部都會區開展科研工作，正是極具前瞻視野的可行方案。



這個構思顛覆了傳統人才流動的繁文縟節，特別契合年輕科研人員追求自由、敏捷高效的特質。政府應盡快將此平台具體化、實體化，提供一站式的簽證便利、初期住宿津貼及實驗室共享資源，並積極前往海外重點地區宣傳。這不只是招攬，更是向全球宣示：香港是一個鼓勵冒險、包容失敗、尊重創新的年輕科創聖地。



與此同時，我們必須敏銳地捕捉國際政治變局帶來的機遇。當前歐美部分國家極右思潮抬頭，一方面強硬驅逐非法移民，另一方面大幅收緊合法移民申請，甚至出現針對特定族裔的歧視性政策。這種封閉與排外的氛圍，正寒了非歐美背景科研人才的心。對這批尋求穩定、開放及尊重多樣性的高技術人才而言，香港的魅力越發凸顯。



香港中西文化交匯，對移民相對友善，擁有五間世界百強大學和穩健的法制基礎，更有國家「十五五」規劃作為強力後盾。這種獨特的生態，對於那些在西方飽受「玻璃天花板」或排外壓力的人才，具有極大的吸引力。創科局應聯同相關部門，主動出擊，針對特定地區的高端人才加強宣傳，凸顯香港的包容性與發展機遇。當其他地方忙於「築牆」，香港更要大開「迎賢之門」，將北部都會區打造成為全球創科人才的「避風港」與「夢工場」，讓人才庫的壯大，成為本港五年規劃達標的最強底氣。



辛正兒