辛正兒 - 謊言換不來和平 只製造更多殘骸 | 社論

美伊停火談判之際，一架美軍阿帕奇直升機在霍爾木茲海峽上空遭伊朗無人機擊落，2名飛行員墜入波斯灣，靠無人遙控艇救起。五角大廈不敢派有人船艦靠近，因為那片水域實在太危險。諷刺的是，事發前數小時，美國總統特朗普才信心滿滿地宣稱，與伊朗的協議「再過兩三天」就會達成。一邊是和平將至的承諾，一邊是機毀落海的飛行員，兩個完全矛盾的世界並行，這正是當前中東危局最諷刺的寫照。



特朗普自發動針對伊朗的大規模空襲以來，已超過3個月。他誇口會速戰速決，不料遭遇伊朗頑強反擊，損失遠超預期，不得不主動提出停火談判。然而，據統計，自開戰至今，特朗普至少38次公開表示「協議即將達成」，每一次都以落空收場。近日他又一邊延長停火、實施海上封鎖，一邊又說協議只差臨門一腳，結果卻是伊朗無人機擊落美軍直升機，美方隨即揚言必須強力回應。所謂「再過兩天就和平」，本質上就是一個不斷重複的公開謊言，既自欺，也欺人。



數字會說話，殘酷的數字戳破了所有修辭。美國國會研究服務處報告指，美軍在此役中已損失逾40架各類型軍機，陣亡與受傷官兵超過400人，直接軍費開支高達290億美元，這還不包括中東各基地受創的修復成本，以及已停產機型永久的戰力缺口。國內反戰聲浪日益升高，共和黨在中期選舉的壓力沉重，特朗普此時反覆放送「協議快成了」，無非是想愚弄國民，營造停戰在即的假象，以挽回搖搖欲墜的聲望。然而，戰爭的帳單與棺材，不會因幾句口頭承諾而消失。靠謊言澆灌的和平幻象，終究長不出真正的停火。



反觀伊朗，從一開始就擺出強硬姿態。他們清楚華盛頓既要談，又想壓，於是採取「以談待變」的兩手策略：外交上不拒絕對話，甚至在巴基斯坦的談判桌上擺出草案；軍事上卻毫不手軟，持續以無人機、飛彈攻擊美軍資產，展現越戰越勇的韌性。伊朗議會議長直言，特朗普的言論與雙方共識矛盾，美國既非真心尋求停火，也無意真正對話。德黑蘭的生存邏輯極其清晰－－唯有靠導彈和實戰威懾，才能逼使對手正視其底線。當美方陶醉於「協議陣痛期」的自我敘述時，伊朗正加緊重整軍力，累積籌碼，準備將這場不對稱的消耗戰打得更久。



特朗普自吹自擂，幾近癡人說夢話，但現實是，虛假的和平期望，無法為任何一方帶來安全。中東戰雲只會越加兇險，而那紙永遠「再過兩天」的協議，恐怕永遠不會落地。



辛正兒