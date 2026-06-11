Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒 - 創意旅遊結合科技 光影匯演開新篇章 | 社論

頭條社論
頭條社論
辛正兒
6小時前
閱讀更多
時評 專欄
內容

　　維港天際線的「幻彩詠香江」陪伴港人二十多年，終將落幕。取而代之的，是由旅發局主導、預算2億公帑的「光影巡禮」全新表演。昨晚，由銀行保險聯同山頂纜車合辦的全港最高立體光影匯演－－「滙映山頂」率先登場，以3D投影、沉浸式視聽效果，將節慶氛圍、地標元素與絢麗燈光合而為一，為香港「創意旅遊」發展方向寫下新註腳。

　　「創意旅遊」的核心，是以創新手法和內容激發旅客來港的興致，而這一切與創新科技密不可分。今次山頂光影匯演，正是利用立體投影技術，把凌霄閣外牆化為畫布，配合音樂與舞蹈，創造出沉浸式的全方位感官體驗。這種「沉浸式旅遊」風潮已在全球興起，無論是光影投射、無人機群飛匯演，還是擴增實境互動，都讓城市故事說得更動人。旅發局計劃將類似表演擴展至中環、尖沙咀、銅鑼灣等地，正是順應潮流之舉。然而，科技演進極快，當局和業界必須與時並進，不斷構思新節目，才能保持香港旅遊的競爭力。

　　值得留意的是，這次山頂匯演由政府以外的商業機構牽頭，並由企業自行承擔初始投入，恰恰回應了旅遊業界的呼聲。有立法會議員建議，引入商業合作模式來減輕政府財政負擔，並讓表演內容更豐富多元。政府動用2億元打造光影巡禮固然能打響頭炮，但長遠而言，若能建立可持續的政商合作框架，讓當區機構願意持續投放資源，使匯演得以延續，甚至結集市集、特色表演等元素，延長旅客逗留時間，才能把「光影」的短期吸引力，轉化為實質的經濟效益。政府應把握今次山頂試點的機會，觀察商業營運模式的成效，為未來制訂更具彈性的旅遊投資策略。

　　隨着人工智能高速發展，「創意旅遊」的想像空間更是無限大。AI可實時生成千變萬化的視覺內容，按觀眾反應或數據即時調整光影敘事，甚至為每位旅客創造獨一無二的體驗。香港要突圍，不能只滿足於複製外地成功案例，更須勇於開創潮流。

　　「滙映山頂」是一個起點。當「幻彩詠香江」的集體回憶逐漸淡出，一個更富科技感、更多元協作的光影新時代正在到來。願當局與業界能以更開放的姿態擁抱創意與科技，讓香港的夜景，不止是一場表演，而是令世界驚艷的創意旅程。

辛正兒

最Hit
珍惜生命｜太古城48歲母早上墮斃 12歲女兒夜晚亦墮樓亡
珍惜生命｜太古城48歲母早上墮斃 12歲女兒夜晚亦墮樓亡
突發
10小時前
李泳豪YouTube頻道光速破10萬訂閱  同行逐點拆解豪仔驚人收入  年薪勢破2百萬：夠養李家鼎
李泳豪YouTube頻道光速破10萬訂閱  同行逐點拆解豪仔驚人收入  年薪勢破2百萬：夠養李家鼎
影視圈
16小時前
樊亦敏三喜臨門豪氣請《愛·回家》劇組食飯 連李家鼎健康都慶祝埋
樊亦敏三喜臨門豪氣請《愛·回家》劇組食飯 連李家鼎健康都慶祝埋
影視圈
16小時前
日本旅客離境稅7.1起加價3倍！搭飛機/郵輪均需繳付 1條件可享舊稅制 附7類人豁免課稅
日本旅客離境稅7.1起加價3倍！搭飛機/郵輪均需繳付 1條件可享舊稅制 附7類人豁免課稅
旅遊
17小時前
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
海外置業
2026-06-08 16:58 HKT
滙豐股價單日急跌逾4% 受累兩大負面因素夾擊
滙豐股價單日急跌逾4% 受累兩大負面因素夾擊
股市
14小時前
吳千語首度曝光4層奢華愛巢 廚房全套頂級家電盡顯極致品味 為「呢個人」搬進花園別墅
吳千語首度曝光4層奢華愛巢 廚房全套頂級家電盡顯極致品味 為「呢個人」搬進花園別墅
影視圈
14小時前
百佳超市大派$20現金券！6月限定 簡單2步領券即享
百佳超市大派$20現金券！6月限定 簡單2步領券即享
生活百科
16小時前
藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
食用安全
2026-06-09 18:00 HKT
太古城。資料圖片
太古城財困男墮樓 倒斃平台
突發
2026-06-08 13:59 HKT
更多文章
辛正兒 - 切勿把私生活直播化 年輕人要懂網上自保 | 社論
　　一名女實習醫生因在社交平台高調分享未經授權使用醫院X光機拍攝的個人照片，觸發網絡議論，她不僅面臨紀律處分，其專業操守亦被廣泛質疑。事件敲響警鐘：當「過度分享」成為年輕人的習慣，胡亂分享自己一切，甚至違規違法而不自知，輕則自毀前程，重則招致個人私隱蕩然無存。 　　中西方多項研究清晰揭示「過度分享」的風險鏈。意大利一項調查顯示，約一成二年輕人習慣將私人生活公之於眾，近兩成半人認為「沒有甚麼是
2026-06-10 02:00 HKT
頭條社論