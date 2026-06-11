辛正兒 - 創意旅遊結合科技 光影匯演開新篇章 | 社論

維港天際線的「幻彩詠香江」陪伴港人二十多年，終將落幕。取而代之的，是由旅發局主導、預算2億公帑的「光影巡禮」全新表演。昨晚，由銀行保險聯同山頂纜車合辦的全港最高立體光影匯演－－「滙映山頂」率先登場，以3D投影、沉浸式視聽效果，將節慶氛圍、地標元素與絢麗燈光合而為一，為香港「創意旅遊」發展方向寫下新註腳。



「創意旅遊」的核心，是以創新手法和內容激發旅客來港的興致，而這一切與創新科技密不可分。今次山頂光影匯演，正是利用立體投影技術，把凌霄閣外牆化為畫布，配合音樂與舞蹈，創造出沉浸式的全方位感官體驗。這種「沉浸式旅遊」風潮已在全球興起，無論是光影投射、無人機群飛匯演，還是擴增實境互動，都讓城市故事說得更動人。旅發局計劃將類似表演擴展至中環、尖沙咀、銅鑼灣等地，正是順應潮流之舉。然而，科技演進極快，當局和業界必須與時並進，不斷構思新節目，才能保持香港旅遊的競爭力。



值得留意的是，這次山頂匯演由政府以外的商業機構牽頭，並由企業自行承擔初始投入，恰恰回應了旅遊業界的呼聲。有立法會議員建議，引入商業合作模式來減輕政府財政負擔，並讓表演內容更豐富多元。政府動用2億元打造光影巡禮固然能打響頭炮，但長遠而言，若能建立可持續的政商合作框架，讓當區機構願意持續投放資源，使匯演得以延續，甚至結集市集、特色表演等元素，延長旅客逗留時間，才能把「光影」的短期吸引力，轉化為實質的經濟效益。政府應把握今次山頂試點的機會，觀察商業營運模式的成效，為未來制訂更具彈性的旅遊投資策略。



隨着人工智能高速發展，「創意旅遊」的想像空間更是無限大。AI可實時生成千變萬化的視覺內容，按觀眾反應或數據即時調整光影敘事，甚至為每位旅客創造獨一無二的體驗。香港要突圍，不能只滿足於複製外地成功案例，更須勇於開創潮流。



「滙映山頂」是一個起點。當「幻彩詠香江」的集體回憶逐漸淡出，一個更富科技感、更多元協作的光影新時代正在到來。願當局與業界能以更開放的姿態擁抱創意與科技，讓香港的夜景，不止是一場表演，而是令世界驚艷的創意旅程。



辛正兒